Nâng giá trị nông sản

Lạng Sơn có nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng, đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung với quy mô lớn như: hồi trên 46.000 ha, na gần 5.000 ha; thạch đen gần 600 ha; hồng vành khuyên 1.500 ha; chè trên 500 ha... Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển công nghiệp chế biến, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn thay vì chủ yếu tiêu thụ dưới dạng thô.

Người lao động tại HTX Nông sản Toàn Thương đóng gói sản phẩm hồng Vành khuyên treo gió

Để khai thác hiệu quả tiềm năng vùng nguyên liệu, thời gian qua, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ DN, HTX, cơ sở sản xuất phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Trong đó, chú trọng hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất; tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý và phát triển thị trường; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ thông qua các chương trình xúc tiến thương mại…

Đơn cử, từ năm 2021 đến nay, thông qua chương trình khuyến công địa phương, Sở Công Thương đã triển khai 23 đề án hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, chế biến nông sản, với tổng kinh phí trên 3,8 tỷ đồng. Qua đó, giúp các cơ sở có thêm nguồn lực đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bà Vương Thị Thương, Giám đốc HTX Nông sản Toàn Thương cho biết: HTX hoạt động trong lĩnh vực thu mua, sơ chế và chế biến nông sản, trong đó tập trung vào các sản phẩm từ quả hồng vành khuyên. Năm 2023, HTX được Sở Công Thương tư vấn, hướng dẫn và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn khuyến công địa phương, qua đó được hỗ trợ 139 triệu đồng để đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ chế biến. Cùng với nguồn vốn tự có, HTX đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, khu sơ chế, nhà kính treo hồng, kho lạnh và các thiết bị như: máy gọt vỏ, máy hút chân không, máy đóng gói... từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất. Đến nay, HTX phát triển các sản phẩm như: hồng vành khuyên treo gió, hồng sấy dẻo, trà hồng. Trong đó, hồng treo gió là sản phẩm chủ lực, với sản lượng cung ứng khoảng 15 tấn/năm, tiêu thụ rộng khắp trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của các sở, ngành, nhiều DN, HTX trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động đầu tư hoàn thiện dây chuyền sản xuất, cải tiến quy trình chế biến nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Thái Bình cho biết: Để nâng cao giá trị sản phẩm, công ty đã chủ động đầu tư khoảng 5 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp dây chuyền sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm. Cùng đó, công ty cũng quan tâm mở rộng vùng nguyên liệu. Hiện công ty có hơn 20 ha chè tự trồng, đồng thời liên kết với người dân xây dựng vùng nguyên liệu khoảng 170 ha để phục vụ chế biến. Bình quân mỗi năm, đơn vị thu mua khoảng 700 tấn chè búp tươi, sản xuất và xuất bán trên 150 tấn chè khô thành phẩm các loại. Ngoài tiêu thụ trong nước, hiện sản phẩm chè của công ty còn được xuất khẩu sang các thị trường như: Đài Loan, Trung Quốc...

Từ sự hỗ trợ của ngành chức năng và sự chủ động của DN, HTX, hoạt động chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Theo thống kê của Sở Công Thương, hiện toàn tỉnh có 20 DN, HTX tham gia chế biến sâu các sản phẩm nông sản, tập trung vào những mặt hàng có thế mạnh như: hồi, thông, sở, thạch đen, hồng… Các cơ sở đã và đang từng bước đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu tại địa phương, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đáng chú ý, một số sản phẩm như: thạch đen, tinh dầu hồi, chè… đã tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường, không chỉ được tiêu thụ ở trong nước mà còn xuất khẩu ra các thị trường lớn.

Ông Hoàng Cao Thượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Những năm qua, hoạt động chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, nhiều DN, HTX đã chủ động đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế về nguồn nguyên liệu của địa phương. Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp hỗ trợ DN, HTX đầu tư máy móc, thiết bị, ứng dụng công nghệ vào chế biến; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất, thu hút các DN có năng lực đầu tư nhà máy chế biến với quy mô và công nghệ phù hợp. Cùng với đó, sở tiếp tục tăng cường kết nối thị trường, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại để DN, HTX quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển chế biến sâu, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

Với lợi thế về nguồn nguyên liệu và sự tham gia ngày càng tích cực của các DN, HTX, chế biến nông sản đang mở ra hướng phát triển mới cho sản xuất hàng hóa của tỉnh. Đây cũng là cơ sở để hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, góp phần đưa nông sản xứ Lạng khẳng định vị thế và vươn xa trên thị trường.