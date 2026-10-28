Nâng giá trị du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế bền vững ​

Các doanh nghiệp tham gia tại chương trình “Cà phê Doanh nghiệp Du lịch” lần thứ 8. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Phát triển du lịch không chỉ dừng ở việc thu hút ngày càng nhiều du khách mà cần chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu tại điểm đến. Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại chương trình “Cà phê Doanh nghiệp Du lịch” lần thứ 8, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức ngày 28/10.

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đêm, tăng cường liên kết giữa các đơn vị, chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách và hạn chế cạnh tranh bằng cách giảm giá dịch vụ... Những vấn đề này không chỉ tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến sức hấp dẫn, hình ảnh và khả năng cạnh tranh của du lịch Cần Thơ trong liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiều đại biểu cho rằng, phát triển sản phẩm du lịch đêm là hướng đi cần ưu tiên. Với lợi thế về không gian sông nước, chợ nổi, ẩm thực, văn hóa miệt vườn và đô thị ven sông, Cần Thơ có thể xây dựng các trải nghiệm đặc trưng, kết hợp tham quan, thưởng thức ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, mua sắm và các hoạt động trên sông. Để sản phẩm du lịch đêm thực sự trở thành động lực kéo dài thời gian lưu trú, thành phố cần chú trọng tính đặc sắc, chất lượng và khả năng kết nối giữa các dịch vụ.

Các chương trình nên được tổ chức định kỳ, có lịch hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và thuận tiện di chuyển, được quảng bá thống nhất để du khách dễ dàng tiếp cận. Quan trọng hơn, sản phẩm du lịch đêm cần được thiết kế gắn với dịch vụ lưu trú, nhà hàng, cơ sở mua sắm, điểm tham quan và du lịch cộng đồng, hình thành gói trải nghiệm hoàn chỉnh. Khi du khách có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và thời gian, khả năng ở lại qua đêm, tăng chi tiêu và quay trở lại điểm đến sẽ được cải thiện.

Việc tăng cường liên kết giữa khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, điểm tham quan, đơn vị vận chuyển và cơ sở vui chơi giải trí cũng là yêu cầu cấp thiết. Các đơn vị cần thống nhất thông tin sản phẩm, chính sách giá, tiêu chuẩn phục vụ và cơ chế giới thiệu khách để tạo thành chuỗi cung ứng dịch vụ thuận tiện. Theo hướng này, khách sạn có thể giới thiệu các chương trình trải nghiệm buổi tối; doanh nghiệp lữ hành đưa sản phẩm du lịch đêm vào lịch trình tour; nhà hàng, cơ sở mua sắm và điểm tham quan phối hợp xây dựng các gói dịch vụ phù hợp.

Sự liên kết không chỉ giúp du khách dễ lựa chọn mà còn mở rộng cơ hội kinh doanh, phân chia lợi ích và nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên du lịch. Cần Thơ cần phát huy vai trò trung tâm kết nối của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phối hợp với các địa phương xây dựng hành trình nhiều ngày kết hợp đô thị, sông nước, miệt vườn, làng nghề, văn hóa và sinh thái. Thành phố vừa là điểm đến có khả năng giữ chân khách, vừa là đầu mối lưu trú, trung chuyển và kết nối các sản phẩm du lịch trong vùng.

Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ nêu rõ, tình trạng chèo kéo khách tại Bến Ninh Kiều, khu du lịch Cồn Sơn, Chợ nổi Cái Răng và một số điểm tham quan khác ở Cần Thơ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ngành đã phối hợp với chính quyền cơ sở, trong đó có phường Bình Thủy và phường Ninh Kiều, các đơn vị liên quan để chấn chỉnh. Chính quyền cơ sở cần phát huy vai trò, chịu trách nhiệm chính trong bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý hoạt động du lịch tại địa phương. Sở sẽ phối hợp, hỗ trợ khi

địa phương có yêu cầu.

Việc chấn chỉnh hoạt động đón khách cần được triển khai thường xuyên, có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, lực lượng công an, cơ quan quản lý du lịch và doanh nghiệp. Những hành vi vi phạm cần được kiểm tra, xử lý theo quy định, xác định rõ trách nhiệm quản lý tại từng điểm đến, tránh tình trạng xử lý theo đợt nhưng không duy trì được kết quả. Xây dựng môi trường du lịch văn minh không chỉ nhằm giải quyết bất cập trước mắt mà còn là điều kiện để bảo vệ uy tín điểm đến, củng cố niềm tin của du khách và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng. Trong bối cảnh thông tin và đánh giá của du khách có thể lan truyền nhanh chóng, một trải nghiệm không tốt cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh chung của cả điểm đến.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trong 10 tháng của năm 2026, thành phố ước đón 12,667 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế ước đạt 601.530 lượt, bằng 97% kế hoạch. Tổng thu từ du lịch ước đạt 11.110 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong 10 tháng qua, du lịch Cần Thơ có cơ sở để tiếp tục mở rộng quy mô. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới không chỉ là tăng lượng khách mà phải nâng chất lượng tăng trưởng, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và cải thiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Để đạt mục tiêu đó, thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển sản phẩm du lịch đêm, tăng liên kết vùng, bảo đảm môi trường du lịch văn minh đến nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cấp thông tin thị trường kịp thời. Khi các mắt xích trong chuỗi du lịch được kết nối hiệu quả, lợi thế về tài nguyên, văn hóa và vị trí trung tâm vùng của Cần Thơ mới có thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số./.