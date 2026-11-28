Hiệu quả rõ nét từ mô hình VietGAP

Chè là cây trồng có lợi thế tại các vùng đồi núi của Hà Nội, tập trung ở những địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp như Yên Bài, Suối Hai, Phú Cát, Kim Anh, Trung Giã, Trần Phú... Tuy nhiên, sản xuất chè tại nhiều địa phương vẫn chủ yếu dựa vào quy mô hộ gia đình, chưa có sự đồng bộ về quy trình kỹ thuật. Việc quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ghi chép nhật ký sản xuất, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc còn hạn chế. Trong khi đó, liên kết tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm chè an toàn chưa tương xứng với tiềm năng.

Nhằm khắc phục những hạn chế này, năm 2026, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Yên Bài và Suối Hai, với tổng diện tích 20ha, mỗi địa phương 10ha, thu hút 72 hộ tham gia. Tham gia mô hình, các hộ trồng chè được hỗ trợ 70% vật tư, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học theo định mức được phê duyệt, 30% còn lại do người dân đối ứng. Ngoài ra, các hộ được hỗ trợ 100% kinh phí cấp chứng nhận VietGAP, tham gia tập huấn và được cán bộ chuyên môn hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện.

Vùng chè xã Yên Bài sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: PV

Qua đánh giá thực tế, cây chè sinh trưởng tốt, búp phát triển tương đối đồng đều, năng suất chè búp tươi đạt khoảng 9-10 tấn/ha/năm. Đáng chú ý, hiệu quả kinh tế tại các điểm triển khai đều cao hơn so với phương thức sản xuất truyền thống. Cụ thể, tại xã Yên Bài, lợi nhuận đạt 219,545 triệu đồng/ha/năm, cao hơn 75,577 triệu đồng/ha/năm so với diện tích ngoài mô hình, tương ứng tăng 52,5%. Tại xã Suối Hai, lợi nhuận đạt 178,281 triệu đồng/ha/năm, trong khi diện tích đối chứng đạt 107,240 triệu đồng/ha/năm, tăng 71,041 triệu đồng/ha/năm.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Đoàn Đức Dân cho biết, toàn thành phố có hơn 1.800ha chè, trong đó khoảng 356ha ứng dụng công nghệ cao. Mô hình sản xuất chè VietGAP không chỉ cải thiện năng suất, hiệu quả kinh tế mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. Người dân được hướng dẫn thu hái đúng thời điểm, đúng tiêu chuẩn một tôm hai lá, bảo đảm chất lượng nguyên liệu. Nhờ đó, tỷ lệ chè loại 1 đạt trên 70%, giá bán chè khô cao hơn khoảng 30.000-40.000 đồng/kg so với sản phẩm ngoài mô hình.

Sản xuất chè VietGAP cho giá trị kinh tế cao và bảo vệ môi trường. Ảnh: PV

Cùng với hiệu quả kinh tế, sản xuất chè theo VietGAP còn góp phần bảo vệ môi trường. Việc tăng cường sử dụng phân hữu cơ vi sinh, bón phân cân đối, quản lý sinh vật gây hại theo nguyên tắc IPM và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định giúp hạn chế vật tư đầu vào không cần thiết, giảm nguy cơ ô nhiễm đất, nước và môi trường sinh thái.

Theo bà Nguyễn Thị Thiết (xã Yên Bài), trước đây, việc chăm sóc chè của nhiều hộ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chưa chú trọng ghi chép nhật ký và kiểm soát vật tư đầu vào. Khi tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ vật tư, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất và thực hiện đầy đủ quy trình VietGAP. Cán bộ kỹ thuật thường xuyên đồng hành, hướng dẫn từ khâu bón phân, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm. Việc sử dụng phân hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học giúp cây chè sinh trưởng ổn định, tạo ra sản phẩm an toàn hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, một số hộ sản xuất tại Suối Hai còn từng bước khai thác giá trị gia tăng từ hoạt động du lịch trải nghiệm. Ông Nguyễn Quang Hùng (xã Suối Hai) cho biết, gia đình đã kết hợp với Trang trại Đồng quê để tổ chức cho du khách tham quan, trải nghiệm hái chè, sao chè và tìm hiểu các công đoạn sản xuất trà sạch theo quy trình VietGAP. Cách làm này góp phần giới thiệu sản phẩm, quảng bá nghề trồng chè truyền thống và mở thêm nguồn thu từ hoạt động trải nghiệm nông nghiệp.

Gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ

Từ kết quả thực tế, có thể thấy sản xuất chè theo VietGAP đã tạo chuyển biến tích cực về năng suất, chất lượng và nhận thức của người trồng chè. Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài và có thể nhân rộng, vẫn còn không ít khó khăn cần tháo gỡ. Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, nhiều hộ chưa hình thành thói quen ghi chép nhật ký sản xuất; quy mô canh tác còn nhỏ lẻ, trình độ thâm canh và khả năng áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật chưa đồng đều. Phần lớn diện tích chè trong mô hình đã được trồng từ lâu năm, sức sinh trưởng và khả năng phục hồi của từng vườn không giống nhau. Vì vậy, việc nâng cao năng suất, chất lượng đòi hỏi đầu tư đồng bộ các biện pháp đốn tỉa, phục hồi tán, bổ sung phân hữu cơ và cải tạo đất.

Mô hình trồng chè theo tiêu chuẩn VietGAp tại xã Suối Hai. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, phần lớn sản phẩm chè của các hộ dân vẫn tiêu thụ qua thương lái hoặc bán trực tiếp tại địa phương, chưa có hợp đồng ổn định với doanh nghiệp chế biến, phân phối. Do đó, giá bán còn phụ thuộc vào biến động thị trường. Việc xây dựng thương hiệu, quảng bá và truy xuất nguồn gốc cũng chưa được đầu tư tương xứng, khiến sản phẩm dù đạt tiêu chuẩn VietGAP nhưng chưa khai thác hết lợi thế khi tiếp cận các kênh phân phối có yêu cầu cao về chất lượng.

Hà Nội mở rộng xây dựng vùng chè sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: PV

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, thời gian tới, Sở tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các vùng chè đã được chứng nhận, tập trung vào những nội dung người dân còn khó thực hiện như ghi chép nhật ký, quản lý vật tư đầu vào, phục hồi vườn chè lâu năm và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đồng thời, các hộ cần chủ động tính toán nguồn lực để duy trì quy trình sản xuất sau khi kết thúc thời gian được hỗ trợ. Cùng với đó, hoạt động quảng bá cần gắn với thông tin minh bạch, tem truy xuất nguồn gốc. Việc sử dụng phân hữu cơ vi sinh trong quy trình chăm sóc cũng cần được truyền thông chính xác, tránh nhầm lẫn giữa sản xuất theo VietGAP và sản xuất hữu cơ.

Với lợi thế về diện tích, điều kiện sinh thái và kinh nghiệm sản xuất lâu đời, chè vẫn là cây trồng có tiềm năng nâng cao giá trị tại các vùng đồi núi của Hà Nội. Kết quả từ mô hình VietGAP tại Yên Bài và Suối Hai cho thấy, khi quy trình kỹ thuật được chuẩn hóa, chất lượng được kiểm soát và người dân được hướng dẫn sản xuất bài bản, hiệu quả kinh tế có thể được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, để cây chè phát triển bền vững, bên cạnh mở rộng diện tích đạt tiêu chuẩn, Hà Nội cần chú trọng tổ chức lại sản xuất, xây dựng thương hiệu và hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, qua đó đưa sản phẩm chè an toàn đến gần hơn với người tiêu dùng và thị trường có giá trị cao.

Bài viết này có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.