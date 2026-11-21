Xác định rõ các sản phẩm thuốc lá thuộc diện cấm

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về các dự thảo luật.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về các dự thảo luật. Ảnh: quochoi.vn

Theo báo cáo của Chính phủ, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được nghiên cứu, chỉnh lý theo hướng xác định rõ các sản phẩm thuốc lá thuộc diện cấm, gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và sản phẩm thuốc lá khác. Trong đó, khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đã được quy định tại dự thảo Luật; đối với túi ngậm nicotine, tên gọi đã thể hiện đặc điểm nhận diện cơ bản về hình thức, thành phần và cách thức sử dụng của sản phẩm.

Bên cạnh đó, để bảo đảm quy định của Luật có tính bao quát, không bỏ sót các sản phẩm thuốc lá mới phát sinh có chứa chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe, dự thảo Luật đã giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để quy định cụ thể các sản phẩm thuốc lá khác. Đồng thời, dự thảo Luật đã bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi đối với túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác.

Các quy định nêu trên nhằm bảo đảm nhận diện rõ các sản phẩm thuốc lá thuộc diện cấm ngay trong Luật, đồng thời có cơ chế cập nhật kịp thời đối với các sản phẩm mới phát sinh, bảo đảm thống nhất nguyên tắc quản lý: thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào thuộc diện quản lý theo quy định của pháp luật; các sản phẩm thuốc lá khác thuộc diện cấm.

Đối với nội dung ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ nhận thấy việc tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá là hết sức cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về tác hại của thuốc lá, giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn những nguy cơ đối với sức khỏe, từ đó nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sau 13 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá vẫn chưa được điều chỉnh tăng. Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ thống nhất chủ trương nâng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá tăng từ mức 50% hiện tại lên mức cao hơn nhằm tăng cường hiệu quả cảnh báo, nâng cao nhận thức của người sử dụng thuốc lá về tác hại đối với sức khỏe và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Dự thảo Luật quy định theo hướng: Chính phủ quy định lộ trình mức tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe phù hợp với từng thời kỳ.

Chính phủ khẳng định sẽ cụ thể hóa ngay nội dung này trong Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, được xây dựng và trình kèm theo hồ sơ dự án Luật, trong đó quy định cụ thể mức diện tích in cảnh báo sức khỏe của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao, tút, hộp thuốc lá sẽ tăng lên và thực hiện từ ngày 1-7-2029.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Quy định về hiến bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi giữ nguyên như hiện hành

Đối với Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), Chính phủ cho biết, liên quan đến quy định về hiến bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ thống nhất giữ nguyên như quy định của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 và sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để đề xuất quy định vào thời điểm phù hợp. Bỏ quy định việc hiến mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi sau khi chết não, chết tuần hoàn.

Theo báo cáo của Chính phủ, dự thảo Luật quy định đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi chết não, chết tuần hoàn phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Phải được Hội đồng xác định chết não, Hội đồng xác định chết tuần hoàn xác định chết não, chết tuần hoàn; đã có đăng ký hiến hoặc khi còn sống đã có văn bản đồng ý hiến sau khi chết não, chết tuần hoàn; người đại diện của người hiến bày tỏ nguyện vọng hiến bằng văn bản, bảo đảm sự đồng thuận của những người khác cùng thứ tự đại diện và bảo đảm tự nguyện, không bị cưỡng ép.

Trường hợp người từ đủ 18 tuổi trở lên không có đăng ký hiến và không có văn bản đồng ý hiến, sau khi người này được xác định chết não, chết tuần hoàn mà người đại diện có nguyện vọng hiến thì phải đáp ứng các điều kiện: Phải được Hội đồng xác định chết não, Hội đồng xác định chết tuần hoàn xác định chết não, chết tuần hoàn; không có căn cứ, thông tin về việc người hiến trước khi chết não, chết tuần hoàn đã không đồng ý hiến; người đại diện của người hiến bày tỏ nguyện vọng hiến bằng văn bản, bảo đảm sự đồng thuận của những người khác cùng thứ tự đại diện và bảo đảm tự nguyện, không bị cưỡng ép.