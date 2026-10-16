Nàng dâu xứ Quảng quảng bá quê chồng qua video triệu view

Trần Huỳnh Thùy Trang, chủ kênh sáng tạo nội dung Trang Thơ, ghi dấu ấn với những video “Nhật ký làm dâu xứ Quảng”. Ảnh do nhân vật cung cấp

"Nhật ký làm dâu xứ Quảng" với những khung hình bình yên

Sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh và từng có vài năm gắn bó với lĩnh vực tài chính, cuộc sống của nữ vlogger trẻ (chủ kênh Trang Thơ) có lẽ cứ thế trôi qua nếu không có bước ngoặt gặp gỡ người chồng xứ Quảng. Chính người bạn đời đã truyền cảm hứng, định hướng và dẫn dắt cô bước vào thế giới sáng tạo nội dung từ những góc máy đầu tiên.

Mỗi chuyến về Duy Xuyên quê chồng vào dịp Tết hay hè đã trở thành một hành trình góp nhặt khoảnh khắc. Không dừng lại ở Duy Xuyên hay Hội An lân cận, những thước phim bình yên ấy còn mở rộng đến Tam Kỳ, biển Tam Thanh, xã đảo Tam Hải hay buổi bình minh rực rỡ trên bờ biển Đà Nẵng…

Nàng dâu Gen Z ghi lại vẻ đẹp bình yên của làng quê xứ Quảng qua những thước phim đậm chất thơ. Ảnh do nhân vật cung cấp

Không chạy theo các nội dung giật gân để thu hút lượt xem, Trang Thơ chọn cách kể chuyện bằng những thước phim dài với nhịp điệu chậm rãi, giọng dẫn mộc mạc và gam màu hoài niệm.

“Với mình, mỗi video trước hết là một trang nhật ký bằng hình ảnh, ghi lại những nơi mình đã đi qua, những điều mình đã trải nghiệm và cảm xúc muốn lưu giữ. Để nhiều năm sau xem lại, mình vẫn có thể tìm thấy những khoảnh khắc từng khiến mình rung động”, cô chia sẻ.

[VIDEO] - Một trong những thước phim nên thơ thu hút hàng triệu lượt xem về làng quê xứ Quảng của Trang Thơ

Để hoàn thiện mỗi sản phẩm, Trang phải dành từ 1 đến 2 tuần làm việc. Nữ vlogger đầu tư hàng chục giờ ghi hình thực tế, đồng thời tỉ mỉ trong từng khâu hậu kỳ, từ chỉnh màu, lồng tiếng cho đến chắt chiu từng âm thanh môi trường như tiếng sóng vỗ, tiếng chim hót hay tiếng lá xào xạc...

Những ngày đầu đăng tải lên TikTok, YouTube, Facebook, lượng tương tác còn khiêm tốn nhưng Trang vẫn kiên trì, lấy phản hồi tích cực của khán giả làm động lực để tiếp tục. Dần dà, những thước phim trong trẻo ấy ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

Những video giàu cảm xúc của Trang Thơ nhận được sự yêu thích của đông đảo người xem. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đặc biệt, loạt video chủ đề “Nhật ký làm dâu” đạt 1,3 triệu lượt xem mở ra cơ hội để gia đình Trang tham gia các chương trình truyền hình như “Mẹ chồng nàng dâu”, “Vợ chồng son”…

Từ một người chưa có kinh nghiệm quay dựng, nàng dâu xứ Quảng từng bước biến đam mê thành công việc nghiêm túc, trau chuốt trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Từ ly trà gừng đến tình người xứ Quảng

Nếu phong cảnh là chất liệu tạo nên vẻ thơ mộng cho những thước phim, thì tình người chính là điều khiến Trang gắn bó sâu sắc hơn với quê chồng.

[VIDEO] - Nàng dâu xứ Quảng chia sẻ về quê chồng:

Nhớ lại những ngày đầu về quê, Trang không khỏi bỡ ngỡ, nhớ nhà và chưa kịp thích nghi với sự khác biệt thời tiết. Trong một lần sang thăm nhà bác Bảy của chồng, cô được bác ân cần pha cho một ly trà gừng ấm.

“Những lúc xa nhà, lại đang cảm mệt và nhớ gia đình, nhận được sự quan tâm như vậy khiến mình rất xúc động và trân quý. Từ ly trà gừng ấm nóng của bác Bảy đến việc cả nhà nhớ mình không ăn được hành, không thích cua… và chọn mua món ăn mình thích, những điều nhỏ bé ấy khiến mình cảm thấy được yêu thương, dần vơi đi cảm giác xa lạ khi làm dâu nơi đất khách”, Trang bộc bạch.

Sự chân thành, mộc mạc của người dân địa phương giúp Thùy Trang thêm yêu mến quê chồng. Ảnh do nhân vật cung cấp

Nhờ vậy, hành trình làm dâu xứ Quảng của Trang không còn là câu chuyện thích nghi với vùng đất mới, mà dần trở thành hành trình tìm thấy một mái nhà thứ hai. Tình cảm ấm áp ấy tiếp tục được bồi đắp qua những chuyến đi cùng các trải nghiệm thú vị với người dân địa phương.

Trang kể, mỗi khi đặt chân đến một địa danh mới, cô đều được người dân địa phương niềm nở chỉ dẫn, nhiệt tình giới thiệu các cảnh đẹp và điểm đến hấp dẫn. Chính sự mộc mạc, gần gũi ấy giúp những chuyến trở về không chỉ mang lại tư liệu quý giá cho video mà còn đọng lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Vợ chồng Thùy Trang trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại quê mỗi dịp Tết. Ảnh do nhân vật cung cấp

Bên cạnh việc ghi lại cảnh sắc quê hương, mỗi dịp Tết đến, vợ chồng Trang đều duy trì hoạt động trao 100-150 phần quà gồm gạo và bao lì xì đến các gia đình khó khăn. Trang từng nghẹn ngào khi biết phần quà hỗ trợ của mình đã giúp một em nhỏ có chi phí đi tiêm ngừa kịp thời.

Những lần trở về bắt gặp bầu trời trong xanh, cánh đồng mùa gặt, cái se lạnh ngày Tết đến bình minh rạng rỡ trên biển, càng khiến nàng dâu thêm yêu quê chồng, nhất là tấm lòng chân thành của con người nơi đây.

Mỗi chuyến về quê chồng là dịp để Thùy Trang lưu giữ những khoảnh khắc bình dị, thân thương. Ảnh do nhân vật cung cấp

Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, những thước phim của Trang Thơ lại êm đềm, chậm rãi như mở ra một khoảng lặng để người xem tìm về vẻ đẹp bình dị của quê hương.

Với người con dâu phương xa, qua từng khung hình được chắt chiu, xứ Quảng không còn chỉ là quê chồng sau những chuyến đi về, mà thực sự trở thành miền ký ức thân thương - nơi cô tìm thấy sự an yên và tình người ấm áp.