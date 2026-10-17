'Nàng Dae Jang Geum' tuổi 55: Nhan sắc trẻ trung, hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia hơn 20 tuổi

Mới đây, nhạc sĩ Kim Hyung Seok chia sẻ hình ảnh buổi gặp gỡ cùng vợ chồng Lee Young Ae, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Hàn Quốc.

Hình ảnh vợ chồng Lee Young Ae trong sự kiện. Ảnh: Star News Korea.

Trong ảnh, nữ diễn viên diện áo trắng kết hợp chân váy hoa, lựa chọn phong cách nhẹ nhàng, trang nhã. Ở tuổi 55, cô vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ diện mạo tươi tắn và thần thái sang trọng. Ngồi bên cạnh Lee Young Ae là chồng cô, doanh nhân Jung Ho Young, năm nay 75 tuổi.

Hình ảnh đời thường của cặp đôi khiến công chúng chú ý bởi cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông.

Một lần hiếm hoi Lee Young Ae xuất hiện cùng chồng doanh nhân.

Trước đó, Lee Young Ae cũng từng xuất hiện cùng chồng tại lễ trao giải Beautiful Artist Awards lần thứ 16 ở Seoul. Theo Star News Korea, sự góp mặt của hai người tại sự kiện ngày 15/10 nhận được sự quan tâm của truyền thông và khán giả.

Cuộc sống bình yên bên chồng hơn 20 tuổi

Lee Young Ae kết hôn với doanh nhân Jung Ho Young năm 2009 trong một buổi lễ riêng tư tại Hawaii, Mỹ. Năm 2011, cặp đôi đón hai con song sinh, một trai và một gái.

Jung Ho Young là doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, từng giữ chức Chủ tịch Raycom Korea, công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết bị liên lạc và công nghệ liên quan đến quốc phòng. Ông tốt nghiệp Học viện Công nghệ Illinois tại Mỹ và được truyền thông Hàn Quốc nhắc đến như một doanh nhân có tiềm lực tài chính đáng kể.

Theo một số thông tin được báo chí Hàn Quốc đăng tải trước đây, tài sản của Jung Ho Young từng được ước tính khoảng 2.000 tỷ won, tương đương 1,39 tỷ USD. Tuy nhiên, đây là con số do truyền thông đưa ra, chưa phải giá trị tài sản được xác nhận chính thức.

Phong cách thời trang thanh lịch của Lee Young Ae. Ảnh: imBC.

Những năm gần đây, Lee Young Ae tương đối hạn chế tham gia các dự án mới, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và việc nuôi dạy hai con đang ở tuổi trưởng thành. Theo thông tin được truyền thông chia sẻ, gia đình cô sinh sống tại một biệt thự ở Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi, nơi nữ diễn viên có thể tận hưởng nhịp sống yên bình, gần gũi với thiên nhiên.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lee Young Ae từng chia sẻ rằng việc lập gia đình ở độ tuổi trưởng thành giúp cô trân trọng cuộc sống hôn nhân hơn. Nữ diễn viên cũng dành những lời tích cực khi nói về bạn đời, cho biết chồng là người tinh tế, ấm áp và luôn quan tâm đến những người xung quanh.

Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng Lee Young Ae vẫn giữ đời tư tương đối kín tiếng. Nữ diễn viên ít phô bày cuộc sống cá nhân trên truyền thông, thay vào đó tập trung vào gia đình và lựa chọn những hoạt động nghệ thuật phù hợp.

Mỹ nhân màn ảnh Hàn Quốc

Sinh năm 1971, Lee Young Ae là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ đầu thập niên 1990, từng bước ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình như: Anh em nhà bác sĩ và Vì em yêu anh.

Tên tuổi của cô thực sự vươn tầm châu Á nhờ bộ phim cổ trang Nàng Dae Jang Geum. Trong tác phẩm, Lee Young Ae vào vai Jang Geum, người phụ nữ vượt qua nhiều thử thách để trở thành nữ ngự y dưới triều đại Joseon. Vai diễn không chỉ đưa cô lên hàng ngôi sao hàng đầu mà còn góp phần đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Tại Việt Nam, hình ảnh nàng Dae Jang Geum thông minh, kiên cường do Lee Young Ae thể hiện vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Không chỉ được nhớ đến bởi khả năng diễn xuất, nữ diễn viên còn thường xuyên được truyền thông ca ngợi nhờ vẻ đẹp thanh lịch, tự nhiên. Ở tuổi 55, cô vẫn trung thành với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, trang phục tinh tế thay vì chạy theo những xu hướng cầu kỳ.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, một số nguồn tin từng đưa ra những ước tính về khối tài sản đáng kể của Lee Young Ae, gắn với thu nhập từ quảng cáo, đầu tư và các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, những con số về tổng tài sản của nữ diễn viên chưa được xác nhận đầy đủ từ nguồn chính thức.

Dù không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước, Lee Young Ae vẫn duy trì sức hút riêng nhờ danh tiếng tích lũy qua nhiều thập kỷ. Với cô, cuộc sống hiện tại không chỉ gắn với hào quang nghệ thuật mà còn là hành trình vun đắp tổ ấm, chăm sóc các con và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên người bạn đời.

Sau hơn 17 năm kết hôn, nữ diễn viên vẫn là cái tên được công chúng quan tâm mỗi khi xuất hiện. Vẻ ngoài trẻ trung, phong thái điềm đạm cùng cuộc sống gia đình kín tiếng tiếp tục khiến "Nàng Dae Jang Geum" trở thành một trong những gương mặt đặc biệt của làng giải trí Hàn Quốc.

Ra mắt năm 2003, Nàng Dae Jang Geum kể về cuộc đời của nữ ngự y đầu tiên dưới triều đại Joseon. Bộ phim được đầu tư khoảng 15 triệu USD và thu về hơn 100 triệu USD từ việc bán bản quyền phát sóng tại 91 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tác phẩm đạt tỷ suất người xem trung bình 46,3%, có tập lên tới 57,8% - những con số được xem là kỷ lục của truyền hình Hàn Quốc thời điểm đó.