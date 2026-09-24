Nâng chuẩn quan hệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán

Quang cảnh Diễn đàn Góc nhìn IR trong khuôn khổ IR Awards 2026. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập FiLi, cho rằng việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi mở ra vị thế mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch, kỷ luật công bố thông tin và khả năng đối chiếu dữ liệu.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới tăng trưởng hai con số, thị trường vốn cần phát huy vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ lực. Nhà đầu tư cũng ngày càng chú trọng doanh nghiệp có nền tảng tốt, quản trị minh bạch và tạo giá trị bền vững.

Tại diễn đàn “Góc nhìn IR” trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia quốc tế nhấn mạnh vai trò của IR trong việc giúp thị trường hiểu đúng giá trị doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với những nhà đầu tư phù hợp.

Ông Darren Wang, Giám đốc Truyền thông Nhà đầu tư và Phát triển Chuyên môn tại Viện Quan hệ Nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Chia sẻ kinh nghiệm từ Đài Loan (Trung Quốc), ông Darren Wang, Giám đốc Truyền thông Nhà đầu tư và Phát triển Chuyên môn tại Viện Quan hệ Nhà đầu tư Đài Loan, cho rằng IR cần làm rõ giá trị thực chất của doanh nghiệp. Khi Việt Nam tham gia các bộ chỉ số thị trường mới nổi toàn cầu, cơ cấu nhà đầu tư sẽ đa dạng hơn, từ quỹ chỉ số, quỹ phòng hộ đến các tổ chức đầu tư dài hạn và nhà đầu tư cá nhân.

Theo ông Darren Wang, doanh nghiệp cần kiên định với giá trị nội tại, truyền tải đúng bản chất hoạt động thay vì cố gắng làm hài lòng mọi nhà đầu tư. Thổi phồng câu chuyện để thu hút sự chú ý trong ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến uy tín dài hạn.

Bà Daniela Peeva, Chủ tịch Hiệp hội các Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư Bulgaria. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Từ kinh nghiệm thị trường châu Âu, bà Daniela Peeva, Chủ tịch Hiệp hội các Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư Bulgaria (ABIRD), nhận định kỳ vọng đối với doanh nghiệp đại chúng đã thay đổi đáng kể cùng sự xuất hiện của các nhóm nhà đầu tư và hình thức đầu tư mới.

Hoạt động IR cần mở rộng từ các chỉ tiêu tài chính như doanh thu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), cổ tức, dòng tiền, nợ sang các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG), rủi ro phi tài chính, gắn những nội dung này với chiến lược kinh doanh.

23 doanh nghiệp niêm yết được vinh danh IR Awards 2026 khảo sát hoạt động công bố thông tin trong 12 tháng của 685 doanh nghiệp niêm yết. Chương trình vinh danh 23 doanh nghiệp, trong đó có 5 doanh nghiệp được vinh danh ở 2 hạng mục.

Ngân hàng Quân đội (MB) được trao giải Doanh nghiệp có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất. Ảnh: NHUNG NGUYỄN