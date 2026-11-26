Nâng chuẩn minh bạch để thu hút vốn đầu tư dài hạn
Sáng 26/11, tại Hà Nội, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã giới thiệu Báo cáo rà soát thị trường vốn Việt Nam năm 2026 tại Hội nghị Bàn tròn về Quản trị Công ty khu vực châu Á. Báo cáo khuyến nghị Việt Nam nâng cao chất lượng công bố thông tin và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động vốn dài hạn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-chuan-minh-bach-de-thu-hut-von-dau-tu-dai-han-246261126162857172.htm