Nâng chuẩn hàng Việt để chinh phục thế giới

Phó giám đốc VCCI - HCM Nguyễn Hữu Nam chia sẻ xu hướng chuyển đổi xanh tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thị trường quốc tế nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực tuân thủ tiêu chuẩn ngàng càng cao. Đây là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo “Hàng Việt chinh phục thế giới: Thích ứng luật mới – Bứt phá doanh thu”, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ và chất lượng Helmsman (HQTS Việt Nam) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 14/10.

Theo các chuyên gia, những vấn đề doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cần quan tâm khi tiếp cận thị trường quốc tế là yêu cầu xanh và hoạt động giám sát sản phẩm sau khi đưa ra thị trường xuất khẩu, kể cả bán hàng trực tuyến. Do đó, doanh nghiệp phải chủ động nhận diện những vấn đề cần chuẩn bị, hạn chế rủi ro pháp lý và tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh, nhất là quy định sản phẩm và thủ tục hải quan tại những thị trường tiềm năng như EU và Mỹ.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp xuất khẩu, một đơn hàng mới mở ra cơ hội tăng trưởng, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể về chất lượng, an toàn sản phẩm, nguồn gốc hàng hóa và trách nhiệm với người tiêu dùng. Khá năng đáp ứng những yêu cầu này sẽ quyết định doanh nghiệp có thể giữ được khách hàng, mở rộng thị phần và phát triển lâu dài hay không?

Ông Nguyễn Đoàn Thông, Trưởng phòng Hội viên Đào tạo VCCI - HCM, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Để phát triển bền vững tại thị trường quốc tế, ông Nguyễn Đoàn Thông, Trưởng phòng Hội viên Đào tạo VCCI-HCM chỉ ra rằng, doanh nghiệp cần đặt năng lực tuân thủ vào ngay trong kế hoạch sản xuất và chiến lược thị trường, thay vì chỉ xử lý khi chuẩn bị giao hàng hoặc khi phát sinh vướng mắc. Doanh nghiệp cần thông tin rõ ràng, kịp thời và có thể áp dụng để chủ động chuẩn bị hồ sơ, đáp ứng yêu cầu sản phẩm, thực hiện thủ tục xuất khẩu. Đồng thời, hiểu đúng từ đầu giúp doanh nghiệp hạn chế việc kiểm tra lại, sửa đối hồ sơ, chậm giao hàng và những chi phí phát sinh ở nhiều thị trường xuất khẩu.

Về VCCI, ông Thông cho biết, liên kết và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, hội nhập và ngang tầm thế giới luôn được cụ thể hóa bằng những hoạt động hỗ trợ thiết thực phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; trong đó, VCCI kết nối ba định hướng trọng tâm với những vấn đề của doanh nghiệp đang trực tiếp đối mặt là thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi; xây dựng đạo đức và văn hóa kinh doanh; triển khai chuyển đổi số.

Cùng quan điểm, một số doanh nghiệp cho rằng, uy tín của hàng Việt được hình thành qua từng sản phẩm và từng cam kết với khách hàng nên minh bạch về nguồn gốc, bảo đảm an toàn, cung cấp thông tin chính xác và thực hiện trách nhiệm với môi trường, người tiêu dùng là nền tảng để doanh nghiệp xây dựng quan hệ kinh doanh lâu dài. Khi mỗi doanh nghiệp giữ được uy tín của mình, thương hiệu, hàng Việt cũng được củng cố trên thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

Chuyên gia cập nhật xu hướng thị trường toàn cầu tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Ở góc độ ngành, ông Matteo Vezzosi, Giám đốc điều hành Hiệp hội Đồ chơi và Trò chơi châu Á (ATPA) chia sẻ, việc kết hợp tiêu chuẩn xanh với triển vọng của một ngành sản xuất hướng tới thị trường quốc tế sẽ tạo cơ sở cho doanh nghiệp xem xét yêu cầu tuân thủ trong mối liên hệ với kế hoạch phát triển sản phẩm và mở rộng kinh doanh. Vì vậy, ATPA hỗ trợ ngành đối thoại với chính phủ, theo dõi khu vực, tạo thuận lợi thương mại và bảo vệ sở hữu trí tuệ.

ATPA cũng đồng hành cùng doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, chiến lược thâm nhập, tìm nguồn cung ứng, kết nối kinh doanh và xây dựng mạng lưới; trong đó, ATPA chú trọng nâng cao nhận thứ cộng đồng về an toàn đồ chơi, giá trị của vui chơi, học tập thông qua vui chơi và phát triển bền vững.

Liên quan đến vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng đồ chơi toàn cầu, ông Matteo Vezzosi đánh giá, Việt Nam có nhiều thế mạnh về nền tảng sản xuất, quan hệ với nhà cung cấp và kinh nghiệp đầu tư. Đối với kết nối khu vực, Việt Nam có vị trí tại ASEAN và liên kết với các chuỗi cung ứng châu Á đã phát triển; cùng với đó là logistics xuất khẩu với cảng biển, khu công nghiệp và vận tải quốc tế.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Còn Phó giám đốc VCCI-HCM Nguyễn Hữu Nam nhấn mạnh, hàng Việt chinh phục thế giới phải chủ động nâng chuẩn bằng việc hiểu đúng luật chơi, biến chuyển đổi xanh thành lợi thế về năng suất, chất lượng và thị trường. Tuy nhiên, không phải cứ đầu tư xanh là doanh thu tự động tăng, mà doanh nghiệp cần xác định đây là cơ hội và điều kiện thích ứng luật mới để bứt phá doanh thu.

Ngoài ra, một sản phẩm đã thông quan, doanh nghiệp vẫn cần được quản lý chất lượng, theo dõi thông tin và đáp ứng những nghĩa vụ liên quan trong quá trình lưu thông. Đặc biệt, khi mở bán hàng trực tuyến ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp càng cần gắn ứng dụng công nghệ với năng lực quản trị và tuân thủ.