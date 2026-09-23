Nâng chuẩn dịch vụ vận chuyển hành khách, Gia Lai xây dựng hình ảnh 'đại sứ du lịch'

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý và chất lượng dịch vụ vận tải bằng xe ô tô

UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn.

Đáng chú ý, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý và chất lượng dịch vụ vận tải bằng xe ô tô.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cũng được giao chủ động xây dựng giải pháp quản lý, kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm thực hiện thực chất, hiệu quả và tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động vận tải.

UBND tỉnh Gia Lai còn yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động vận tải; tập trung tập huấn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe taxi, xe du lịch, xây dựng hình ảnh người lái xe “An toàn - Trách nhiệm - Lịch sự - Thân thiện”, từng bước nâng cao kiến thức về văn hóa, lịch sử, con người và các giá trị đặc trưng của Gia Lai để giới thiệu đến du khách.

Ngoài việc được giao thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động vận tải, duy trì tiếp nhận phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai phải chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị vận tải hành khách bằng taxi và vận tải theo hợp đồng điện tử.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu tập trung tập huấn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe taxi, xe du lịch, xây dựng hình ảnh người lái xe “An toàn - Trách nhiệm - Lịch sự - Thân thiện”

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Văn minh giao thông tỉnh Gia Lai”, gắn với các giải pháp quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi hoàn thành trong tháng 9.2026.

Các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp vận tải và bến xe khách được yêu cầu chủ động phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình triển khai; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng (hợp đồng điện tử) trên địa bàn tỉnh.

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, các đơn vị kinh doanh vận tải phải hoàn thành việc trang bị đồng phục cho lái xe trước ngày 7.9; lái xe khi thực hiện nhiệm vụ phải mặc đồng phục, đeo thẻ tên, có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự, thân thiện.

Các đơn vị vận tải đồng thời có trách nhiệm tổ chức cho lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải và gửi danh sách lái xe đã ký cam kết về Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai trước ngày 10.9.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục chú trọng công khai, minh bạch thông tin về giá dịch vụ vận tải, thực hiện kê khai, niêm yết và thu theo đúng quy định; đối với xe hợp đồng điện tử phải thực hiện đầy đủ các quy định về hợp đồng vận tải hành khách và cung cấp thông tin cho hành khách, người thuê vận tải.

Các đơn vị không được tự ý tăng giá, chèn ép hành khách hoặc thu thêm các khoản ngoài giá đã niêm yết, thỏa thuận.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị vận tải duy trì đầu mối, đường dây nóng và bộ phận trực để tiếp nhận, kiểm tra, xử lý kịp thời phản ánh của hành khách; người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm xử lý, phản hồi phản ánh trong thời gian không quá 3 giờ và báo cáo Sở Xây dựng.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, việc chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hành khách, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, xây dựng hình ảnh người lái xe chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và tạo hình ảnh đẹp về điểm đến Gia Lai.