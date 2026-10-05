Nâng chuẩn để hàng hóa địa phương vào chuỗi bán lẻ hiện đại

Việc các nhà bán lẻ trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ những điểm còn thiếu đang giúp doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách với thị trường, từng bước đưa hàng địa phương vào những kênh phân phối ổn định hơn.

Việc đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ hiện đại cũng là một cách để doanh nghiệp địa phương tiếp cận trực tiếp với yêu cầu của thị trường. Ảnh: Sơn Hà

Từ sản phẩm địa phương đến yêu cầu của nhà bán lẻ

Một sản phẩm đặc trưng của địa phương có thể được người tiêu dùng ưa chuộng tại thị trường sở tại, nhưng để đưa vào một hệ thống bán lẻ lớn, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu, từ hồ sơ pháp lý, chất lượng, truy xuất nguồn gốc đến khả năng duy trì nguồn cung ổn định. Đây cũng là những vướng mắc được chỉ ra tại chuỗi hội thảo “AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh” được tổ chức tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thanh Hóa và Quảng Ninh trong năm 2026. Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn đưa hàng vào hệ thống bán lẻ hiện đại nhưng mới đáp ứng được quy mô cung ứng nhỏ tại địa phương, chưa sẵn sàng mở rộng ra toàn chuỗi. Một số sản phẩm còn thiếu dấu ấn riêng; hồ sơ truy xuất nguồn gốc cũng gây lúng túng, nhất là với nguyên liệu được thu mua từ nhiều nguồn...

Từ thực tế đó, cách làm của AEON (tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất thế giới) không chỉ dừng ở việc tiếp nhận sản phẩm để đánh giá. Doanh nghiệp địa phương được trao đổi trực tiếp về tiêu chuẩn của hệ thống, yêu cầu hồ sơ pháp lý, quy trình chào hàng, tiêu chuẩn sản phẩm và kiểm soát chất lượng. Với những đơn vị còn thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu, AEON hướng dẫn từng nội dung cần hoàn thiện, giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị trước khi bước vào quá trình kết nối. Đáng chú ý, AEON còn đánh giá thực trạng của doanh nghiệp, xác định những điểm cần cải thiện và tư vấn lộ trình nâng cao năng lực quản trị, quản lý chất lượng. Cùng với đó là định hướng doanh nghiệp điều chỉnh sản xuất theo nhu cầu thị trường thay vì chỉ sản xuất theo khả năng sẵn có.

Theo Giám đốc cấp cao Khối Chiến lược nguồn nhân lực và thương hiệu AEON Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Huệ, việc chia sẻ trước các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật cũng nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn những trở ngại thường gặp khi tiếp cận kênh bán lẻ hiện đại, từ chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm sản phẩm đến hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Qua đó, doanh nghiệp có thể từng bước hoàn thiện công tác quản lý chất lượng, rút ngắn thời gian chào hàng và hạn chế những chi phí, rủi ro phát sinh. Đây là điểm có ý nghĩa với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương. Việc được nhà bán lẻ chỉ rõ còn thiếu hồ sơ nào, quy trình nào cần điều chỉnh, tiêu chuẩn sản phẩm cần đáp ứng ra sao sẽ giúp doanh nghiệp có hướng đi cụ thể hơn.

Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Sovi (Sovifood) Lê Tiến Việt cho biết, sau hơn 7 năm đồng hành cùng AEON, doanh nghiệp không chỉ có thêm cơ hội nâng cao doanh thu, nhận diện thương hiệu và hoàn thiện sản phẩm, mà việc trở thành nhà cung cấp chính thức của AEON cũng giúp Sovifood thuận lợi hơn khi tiếp cận các chuỗi bán lẻ khác. Việc đã đáp ứng được bộ tiêu chuẩn của một hệ thống bán lẻ lớn tạo thêm niềm tin cho các đối tác khi xem xét hợp tác với doanh nghiệp.

Nâng chuẩn để mở rộng thị trường

Theo Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan, thị trường bán lẻ đang thay đổi nhanh, kéo theo yêu cầu doanh nghiệp phải đổi mới để thích ứng. Từ thực tế hoạt động của ngành bán lẻ, bà Trần Thị Phương Lan cho rằng, hành vi tiêu dùng thay đổi, người mua ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và những sản phẩm phù hợp với nhu cầu mới.

Trong bối cảnh đó, việc đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ hiện đại cũng là một cách để doanh nghiệp địa phương tiếp cận trực tiếp với yêu cầu của thị trường. Không ít sản phẩm có lợi thế về nguyên liệu, đặc sản vùng miền, nhưng nếu chưa chuẩn hóa được quy trình sản xuất, chưa kiểm soát tốt chất lượng hoặc không chứng minh được nguồn gốc thì rất khó mở rộng quy mô tiêu thụ. Đây là lý do những chương trình kết nối giữa nhà bán lẻ và doanh nghiệp địa phương cần được nhìn từ cả hai phía.

Thực tế, trong năm 2026, chuỗi sự kiện tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thanh Hóa và Quảng Ninh đã thu hút 79 nhà cung cấp với 116 đại diện tham gia. Các nội dung được doanh nghiệp quan tâm tập trung vào những việc khá cụ thể như: Chuẩn hóa sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ, nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị cho quá trình kết nối với hệ thống bán lẻ. Trước đó, năm 2025, chương trình thu hút 137 doanh nghiệp từ 13 tỉnh, thành phố với 205 đại diện tham gia. Quy mô này cho thấy nhu cầu của doanh nghiệp địa phương đối với các kênh phân phối hiện đại ngày càng rõ.

Với AEON, định hướng mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam lên gấp 3 lần vào năm 2030 cũng đồng nghĩa nhu cầu tìm kiếm, phát triển thêm các nhà cung cấp trong nước. Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ cho biết, doanh nghiệp kỳ vọng việc mở rộng hệ thống sẽ tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp địa phương và các sản phẩm đặc sản vùng miền.

Về phía doanh nghiệp địa phương, cơ hội này chỉ thực sự trở thành thị trường lâu dài nếu đi cùng sự chuẩn bị về năng lực sản xuất. Từ hồ sơ pháp lý, việc truy xuất nguồn gốc đến kiểm soát chất lượng và khả năng cung ứng, mỗi yêu cầu của nhà bán lẻ đều đặt ra một bài toán cụ thể để doanh nghiệp hoàn thiện. Khi những yêu cầu đó được giải quyết, sản phẩm địa phương có thêm cơ hội đi xa hơn. Quan trọng hơn, doanh nghiệp không chỉ có thêm một kênh bán hàng, mà còn có điều kiện làm quen với cách vận hành của thị trường bán lẻ hiện đại - nơi chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng và khả năng đáp ứng lâu dài trở thành những điều kiện cơ bản để hàng hóa đứng vững trên kệ hàng.