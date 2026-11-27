Nâng chuẩn công bố thông tin phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, trong năm 2026, cơ quan quản lý đã ban hành Bộ Nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam và Sổ tay hướng dẫn công bố thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các thông lệ quản trị tiên tiến. Thời gian tới, khuôn khổ pháp lý về công bố thông tin phát triển bền vững sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/nang-chuan-cong-bo-thong-tin-phat-trien-ben-vung-tren-thi-truong-chung-khoan/7715.html