Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo thông lệ quốc tế

Ngày 26/11/2026, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng công bố thông tin phát triển bền vững cho công ty đại chúng”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế Đối ngoại, UBCKNN cho biết, phát triển bền vững đã trở thành một trong những định hướng trọng tâm của thị trường tài chính toàn cầu. Các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) ngày càng được nhà đầu tư tích hợp vào quá trình đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp và ra quyết định đầu tư.

Nâng cao chất lượng công bố thông tin ESG góp phần tăng tính minh bạch của doanh nghiệp và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán. Ảnh: Shutterstock

Cùng với sự ra đời của các chuẩn mực quốc tế về công bố thông tin phát triển bền vững, xu hướng trên thế giới đang từng bước chuyển dịch từ công bố thông tin mang tính tự nguyện sang chuẩn hóa các yêu cầu công bố thông tin, chú trọng tính nhất quán, khả năng so sánh và độ tin cậy.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng báo cáo, mà còn cần lồng ghép các yếu tố phát triển bền vững vào chiến lược kinh doanh, hệ thống quản trị công ty và quản lý rủi ro, hướng tới tạo lập giá trị dài hạn cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, việc nâng cao chất lượng công bố thông tin phát triển bền vững của các công ty đại chúng ngày càng trở nên cấp thiết. Thời gian qua, UBCKNN đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đại diện Dragon Capital khuyến nghị, doanh nghiệp cần sớm phân công nhân sự phụ trách ESG và có thể triển khai công bố thông tin theo từng giai đoạn, bắt đầu từ những dữ liệu có khả năng kiểm soát, từng bước mở rộng phạm vi công bố, tiến tới bảo đảm thông tin bởi bên thứ ba độc lập và xây dựng các mục tiêu định lượng. Đối với những nội dung chưa thể thực hiện, doanh nghiệp cần có giải trình thay vì để trống thông tin trong báo cáo.

Ngày 3/2/2026, UBCKNN công bố Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam năm 2026, được cập nhật trên cơ sở các thông lệ quốc tế. Tiếp đó, ngày 30/9/2026, UBCKNN giới thiệu bộ sổ tay hướng dẫn công bố thông tin theo bộ nguyên tắc này, hỗ trợ các công ty đại chúng, công ty niêm yết từng bước chuẩn hóa hoạt động công bố thông tin và nâng cao chất lượng thực hành quản trị công ty.

Theo ông Vũ Chí Dũng, trong giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng, việc nâng cao chất lượng quản trị công ty và công bố thông tin phát triển bền vững có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng hàng hóa trên thị trường, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thu hút dòng vốn dài hạn.

UBCKNN mong muốn các công ty đại chúng không chỉ tiếp cận việc công bố thông tin phát triển bền vững dưới góc độ tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, mà còn chủ động sử dụng như một công cụ nâng cao chất lượng quản trị, năng lực cạnh tranh và khả năng tạo lập giá trị dài hạn.

Minh bạch thông tin gắn với năng lực quản trị

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, bà Nakagawa Yoko, chuyên gia của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Viện Nghiên cứu Daiwa (Nhật Bản) cho biết, việc tồn tại đồng thời nhiều chuẩn mực công bố thông tin phát triển bền vững từng làm gia tăng chi phí báo cáo của doanh nghiệp, gây khó khăn cho nhà đầu tư trong việc so sánh thông tin.

Trước nhu cầu xây dựng một bộ chuẩn mực thống nhất trên toàn cầu, tháng 6/2023, Hội đồng Chuẩn mực phát triển bền vững quốc tế (ISSB) đã ban hành hai chuẩn mực IFRS S1 và IFRS S2, dựa trên 4 trụ cột, gồm quản trị, chiến lược, quản lý rủi ro, chỉ số và mục tiêu.

Tính đến tháng 4/2026, khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp dụng hoặc đang xem xét áp dụng chuẩn mực ISSB.

Tại Nhật Bản, việc áp dụng chuẩn mực công bố thông tin phát triển bền vững tương thích với ISSB được triển khai theo lộ trình, bắt đầu từ nhóm doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn. Đây là kinh nghiệm tham khảo hữu ích đối với Việt Nam trong quá trình chuẩn hóa công bố thông tin ESG.

Từ góc độ nhà đầu tư tổ chức, bà Nguyễn Nhật Hà Chi, Giám đốc ESG, Dragon Capital cho biết, các yếu tố ESG đã được tích hợp vào quy trình đầu tư của quỹ. Kết quả đánh giá ESG là một trong những căn cứ để lựa chọn doanh nghiệp, quản lý rủi ro và giám sát danh mục đầu tư.

Đánh giá thực tiễn tại Việt Nam, bà Chi chia sẻ, báo cáo phát triển bền vững ngày càng phổ biến, cơ cấu quản trị công ty từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, dữ liệu công bố còn thiếu tính thống nhất, gây khó khăn cho việc so sánh giữa các doanh nghiệp. Thông tin về rủi ro khí hậu, phát thải khí nhà kính và việc bảo đảm thông tin bởi bên thứ ba độc lập còn hạn chế.

Việc sửa đổi Thông tư số 96/2020/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, với định hướng chi tiết hóa các chỉ tiêu ESG và tiệm cận chuẩn mực quốc tế, được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ quá trình đánh giá doanh nghiệp của các quỹ đầu tư.

Theo bà Chi, thay vì chỉ công bố các chính sách, cam kết hay chứng nhận đạt được, doanh nghiệp cần cung cấp số liệu định lượng và kết quả thực hiện cụ thể. Nhà đầu tư cũng đánh giá cao việc doanh nghiệp chủ động minh bạch các sự cố phát sinh, biện pháp khắc phục và những cải thiện trong hệ thống quản lý nhằm hạn chế rủi ro tái diễn.