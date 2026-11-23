Quy định này nhận được sự đồng tình của nhiều luật sư, bởi không chỉ góp phần chuẩn hóa chất lượng đầu vào, mà còn đặt ra yêu cầu đánh giá toàn diện hơn về kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp.

Không chạy theo số lượng

Theo luật sư Nguyễn Hải Lăng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hồng Hạnh Vân Canh, việc sửa đổi Luật Luật sư lần này là bước đổi mới cần thiết, có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn rõ ràng.

Luật sư Nguyễn Hải Lăng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hồng Hạnh Vân Canh. Ảnh: PV

Quy định mới cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đồng thời, Hiến pháp năm 2013, đặc biệt là Điều 14, Điều 16 và khoản 4, Điều 31 đã khẳng định trách nhiệm bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền bình đẳng trước pháp luật và quyền được nhờ luật sư bào chữa. Muốn những quyền này được bảo đảm trên thực tế, cần có đội ngũ luật sư thực sự có trình độ, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp.

Luật sư Nguyễn Hải Lăng cho rằng, áp lực phát triển đội ngũ luật sư ở nước ta hiện nay rất lớn. Theo số liệu ông dẫn, tỷ lệ luật sư trên 100.000 dân tại Luxembourg là 517,9; Hy Lạp 444,2; Cyprus 437,9; Italy 379,8 và Bồ Đào Nha 341, trong khi Việt Nam mới khoảng 20 luật sư trên 100.000 dân. Tuy nhiên, dù còn thiếu hụt về số lượng, bài toán đặt ra không thể là chạy theo số lượng mà buông lỏng chất lượng.

Điểm có ý nghĩa nhất của Luật Luật sư (sửa đổi), theo ông, là chuyển từ cơ chế chủ yếu đánh giá quá trình đào tạo, tập sự sang thi tuyển quốc gia để đánh giá trực tiếp năng lực người muốn hành nghề. Một luật sư không chỉ cần thuộc nhiều văn bản pháp luật hay nắm vững lý thuyết, mà phải biết phân tích hồ sơ, đánh giá chứng cứ, phát hiện vi phạm tố tụng, xây dựng luận cứ, tranh tụng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng. Vì vậy, kỳ thi quốc gia nếu được thiết kế sát thực tiễn sẽ là bộ lọc cần thiết, hạn chế tình trạng đủ điều kiện về hình thức nhưng chưa đủ năng lực hành nghề.

Các luật sư trong phiên tòa xử Phó Đức Nam, tức Mr Pips. Ảnh: PV

Ông cũng đánh giá tích cực việc gia nhập Đoàn Luật sư trong giai đoạn tập sự, bởi người tập sự có thêm cơ hội tiếp cận công việc thực tế, rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng mềm dưới sự giám sát của luật sư hướng dẫn. Tuy nhiên, kỳ thi phải được tổ chức thực chất, minh bạch, chú trọng kỹ năng giải quyết tình huống và đạo đức nghề nghiệp, tránh nặng về học thuộc pháp luật. Mục tiêu cuối cùng là tuyển chọn được những người có trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và năng lực bảo vệ công lý.

Cần khắc phục những bất cập từ khâu đào tạo

Từng tham gia một trong những khóa đào tạo nghiệp vụ luật sư đầu tiên của Trường Đào tạo các chức danh tư pháp (nay là Học viện Tư pháp), Luật sư Nguyễn Thị Thủy, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Thủy cho biết, quá trình đào tạo trước đây được tổ chức khá nghiêm túc. Người học ngoài điều kiện tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật còn phải trải qua kỳ thi đầu vào để được tuyển vào trường. Trong quá trình học tập trung có kiểm tra, thi tốt nghiệp; sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên phải học việc tại một tổ chức hành nghề luật sư trong thời gian hai năm, có luật sư chính thức hướng dẫn. Hết thời gian tập sự mới được đăng ký dự kỳ thi quốc gia. Người thi đỗ được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề, sau đó tiếp tục đăng ký gia nhập một Đoàn Luật sư.

Luật sư Nguyễn Thị Thủy, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Thủy, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Từ trải nghiệm đó, bà bày tỏ băn khoăn trước một số bất cập trong công tác đào tạo luật sư hiện nay. Theo quan sát của bà, nhiều trường đại học không chuyên về luật vẫn mở khoa luật và đào tạo cử nhân luật. Trong khi đó, các cơ quan tiến hành tố tụng, như: Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an lại không tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ những cơ sở đào tạo này. Điều đó khiến một bộ phận sinh viên luật khó có cơ hội thực hành nghề trong các cơ quan nhà nước, chuyển hướng đăng ký học đào tạo luật sư.

Luật sư Nguyễn Thị Thủy cũng cho rằng, việc tuyển sinh đào tạo nghề luật sư hiện nay chưa chú trọng đúng mức đến chất lượng đầu vào. Theo bà, người có bằng đại học luật có thể nộp hồ sơ tham gia khóa đào tạo mà không phải trải qua kỳ thi tuyển; sau khi học xong cũng không phải thi tốt nghiệp như trước. Đây là một trong những lý do bà ủng hộ việc tổ chức kỳ thi lấy chứng chỉ luật sư cấp quốc gia.

Theo luật sư, thay vì chỉ kiểm tra kết quả tập sự, kỳ thi mới sẽ đánh giá toàn diện nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, đạo đức và kỹ năng hành nghề của người dự thi. Việc gắn kỳ thi với cấp chứng chỉ hành nghề vừa giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa góp phần bảo đảm chất lượng đầu vào trong bối cảnh số lượng người học luật ngày càng lớn. Bà kỳ vọng cách tuyển chọn chặt chẽ hơn sẽ giúp đội ngũ luật sư Việt Nam từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tư pháp.

Kết hợp quản lý nhà nước với cơ chế tự quản nghề nghiệp

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh nhìn nhận, quy định người muốn trở thành luật sư phải vượt qua kỳ thi quốc gia là một trong những thay đổi quan trọng trong chính sách đào tạo và quản lý nghề luật sư. Theo ông, đây không đơn thuần là việc thay đổi hình thức kiểm tra từ cấp Liên đoàn Luật sư Việt Nam sang một kỳ thi cấp quốc gia, mà còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy tuyển chọn và cơ chế bảo đảm chất lượng đội ngũ luật sư.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh. Ảnh: PV

Trước đây, việc kiểm tra chủ yếu tập trung đánh giá kết quả tập sự, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp sau thời gian được đào tạo, hướng dẫn. Với kỳ thi quốc gia, phạm vi đánh giá được mở rộng, bao gồm nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, kỹ năng hành nghề luật sư. Điều đó cho thấy người có đủ bằng cấp, hoàn thành chương trình đào tạo và tập sự chưa đương nhiên có đủ năng lực để hành nghề, mà còn phải chứng minh khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn thông qua một kỳ thi tuyển chọn thống nhất trên phạm vi cả nước.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm đặc biệt lưu ý đến yêu cầu về đạo đức và liêm chính. Theo ông, một luật sư giỏi chuyên môn nhưng thiếu trách nhiệm, thiếu liêm chính hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với khách hàng và xã hội. Bởi vậy, việc đánh giá người dự thi không thể chỉ dừng ở kiến thức pháp luật mà cần đặt phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp ở vị trí quan trọng.

Về cơ chế tổ chức, ông cho rằng việc Bộ Tư pháp chủ trì Hội đồng tuyển chọn luật sư thể hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với một chức danh nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, Liên đoàn Luật sư Việt Nam vẫn tham gia và giữ vai trò nòng cốt trong Hội đồng, với đại diện Thường trực Liên đoàn làm Phó Chủ tịch thường trực. Đây là cách kết hợp trách nhiệm quản lý nhà nước với kinh nghiệm chuyên môn và cơ chế tự quản của giới luật sư, chứ không phải loại bỏ vai trò tự quản của tổ chức nghề nghiệp.

Ông nhấn mạnh, mục tiêu của kỳ thi không phải tạo ra một kỳ thi khó để hạn chế số lượng luật sư, mà là tuyển chọn những người thực sự có đủ năng lực, bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

không chỉ kiểm tra kiến thức

Theo Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, kiến thức pháp luật là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để hành nghề luật sư. Trên thực tế, công việc này đòi hỏi nhiều kỹ năng khác như nghiên cứu hồ sơ, tư duy pháp lý, tư vấn, tranh tụng và xử lý các tình huống phát sinh. Một người có thể nắm vững quy định pháp luật, nhưng nếu thiếu khả năng vận dụng vào những vụ việc cụ thể thì khó đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Vì vậy, kỳ thi quốc gia nếu được xây dựng hợp lý sẽ giúp đánh giá toàn diện hơn năng lực của người dự thi, thay vì chỉ căn cứ vào kết quả tập sự như trước đây.

Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Đồng tình với chủ trương chuyển từ kiểm tra kết quả tập sự sang tổ chức kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề, Luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng, đây là hướng đi tích cực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư ngay từ khâu đầu vào. Nghề luật sư đòi hỏi cao về chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, do đó cần có cơ chế đánh giá thống nhất, chặt chẽ trước khi một người chính thức được hành nghề.

Ông cũng đánh giá cao việc tổ chức một kỳ thi thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo ông, cơ chế này góp phần hình thành mặt bằng đánh giá chung, hạn chế sự khác biệt trong cách thức kiểm tra giữa các địa phương, qua đó bảo đảm tính đồng đều về chất lượng đầu vào của đội ngũ luật sư. Đây là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh người dân và doanh nghiệp ngày càng đặt ra những đòi hỏi cao hơn đối với chất lượng dịch vụ pháp lý.

Bên cạnh việc nâng chuẩn tuyển chọn, Luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng, việc rút gọn quy trình trở thành luật sư từ bốn bước xuống còn hai bước là hướng cải cách thủ tục hành chính tích cực, giúp người có nguyện vọng hành nghề giảm bớt thủ tục trung gian, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đáng chú ý, việc mở rộng phạm vi hoạt động của luật sư tập sự, cho phép họ tham gia sâu hơn vào hoạt động tố tụng và cung cấp dịch vụ pháp lý dưới sự hướng dẫn của luật sư có kinh nghiệm, sẽ tạo điều kiện tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trước khi bước vào kỳ thi.

Theo ông, thay đổi quan trọng lần này không chỉ là thay một kỳ kiểm tra bằng kỳ thi quốc gia, mà là chuyển từ cách đánh giá chủ yếu dựa trên kết quả tập sự sang cơ chế đánh giá toàn diện năng lực của người muốn hành nghề. Đây là hướng đi cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp