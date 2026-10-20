Nâng chất Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

Chi bộ TTPVHCC phường Lang Biang - Đà Lạt tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm cải cách cơ chế hoạt động

Cải cách cơ chế hoạt động

Những ngày này, người dân đến làm thủ tục hành chính (TTHC) tại TTPVHCC phường Lang Biang - Đà Lạt không phải cầm theo tập hồ sơ giấy dày cộp, không phải chờ đợi lâu bên các quầy giao dịch. Thay vào đó là sự hướng dẫn ân cần, thao tác quét mã định danh VNeID nhanh gọn tại Kiosk thông minh và quy trình hành chính thông suốt trên môi trường điện tử. Sự chuyển biến tích cực ấy bắt nguồn từ quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Chi bộ TTPVHCC phường qua Nghị quyết sinh hoạt chuyên đề quý IV/2026.

Ông Thân Văn Nghiên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTPVHCC phường Lang Biang - Đà Lạt cho hay, thời gian qua, trung tâm đạt nhiều kết quả tích cực trong hoạt động giải quyết TTHC cho người dân như: tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn đạt 99,5%; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 97,7%; 100% tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đầu vào và kết quả giải quyết TTHC; xử lý dứt điểm 100% phản ánh, kiến nghị… Qua đó, đưa chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của phường đạt mức cao: tháng 8/2026 chỉ số khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt thứ 1/124 xã, phường, đặc khu; tháng 9/2026 đạt thứ 3/124.

Bên cạnh đó, trung tâm vận hành hiệu quả các mô hình sáng tạo như: “Hồ sơ phi địa giới hành chính” trong hộ tịch; “Hồ sơ không bản giấy”; “Hồ sơ không hẹn” trả kết quả trong ngày… Tuy nhiên, cấp ủy, chi bộ và từng đảng viên vẫn còn trăn trở và nêu cao tinh thần tự phê bình, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, “điểm nghẽn” như vẫn còn hồ sơ quá hạn và hồ sơ rút hoặc dừng xử lý, một số công chức còn lúng túng khi thao tác công nghệ…

Từ thực tế đó, Chi bộ trung tâm đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện các quy định sửa đổi, bổ sung tại các Nghị định 118/2005/NĐ-CP, Nghị định 367/2005/NĐ-CP và Nghị định 309/2006/NĐ-CP của Chính phủ về cải cách cơ chế hoạt động của TTPVHCC”. Cán bộ, công chức TTPVHCC phường đã đưa nghị quyết sinh hoạt chuyên đề vào thực tiễn đời sống công vụ địa phương. Trong đó, chấm dứt hoàn toàn tình trạng yêu cầu giấy tờ trùng lặp, khai thác dữ liệu trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID mức độ 2. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “hướng dẫn một lần đầy đủ, chính xác”, không để người dân phải bổ sung hồ sơ nhiều lần hay đi lại tốn kém. Trung tâm cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số, triển khai thử nghiệm trợ lý ảo hỗ trợ phân loại hồ sơ, cảnh báo trước nguy cơ trễ hạn và giải đáp tự động các thủ tục thường gặp cho người dân.

Các TTPVHCC cấp xã trên địa bàn tỉnh hoạt động với phương châm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”

“Từ việc cải cách cơ chế hoạt động, TTPVHCC phường hướng tới lấy dữ liệu số làm nền tảng quản trị và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất đánh giá kết quả thực thi công vụ. Qua đó, góp phần đưa phường Lang Biang - Đà Lạt thành một chính quyền số chuyên nghiệp - hiện đại - kỷ cương - thân thiện và nghĩa tình”, ông Thân Văn Nghiên cho biết.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, TTPVHCC xã Đam Rông 4 vừa triển khai mô hình “Trọng dân, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân”. Sau 2 tháng thực hiện, trung tâm đã hỗ trợ 3 trường hợp chứng thực tại nhà, 2 trường hợp khai sinh lưu động và các trường hợp này đều được trả hồ sơ tại nhà.

Ông Trần Văn Dũng - Giám đốc TTPVHCC xã Đam Rông 4 cho hay, việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành. Trong đó, đơn vị chú trọng nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt cán bộ ở bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC, nhất là quán triệt việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong thực hiện các TTHC. Mỗi cán bộ đều nỗ lực hỗ trợ, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ ngay từ đầu, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần. Người dân đến làm thủ tục được cán bộ tận tình hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ nhanh chóng, đúng quy trình. Từng bộ hồ sơ được kiểm tra cẩn thận, nhập vào hệ thống điện tử và chuyển đến các bộ phận chuyên môn để xử lý kịp thời.

Công chức TTPVHCC xã Đam Rông 4 tận tình hỗ trợ người dân thực hiện TTHC

Từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết TTHC hơn 7.000 hồ sơ, đúng hạn và trước hạn đạt trên 99%. Ông Ntơ Ha Tuynh, thôn Đạ Tông chia sẻ: “Tôi đến làm thủ tục tách sổ để chia đất cho các con, được cán bộ hướng dẫn tận tình, nhất là việc nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến tôi không rành thì được hỗ trợ và hoàn tất hồ sơ nhanh chóng”.

Hiện toàn tỉnh có 124 TTPVHCC cấp xã hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Với những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, các TTPVHCC cấp xã đang từng bước trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, thực sự vì Nhân dân phục vụ, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC ngay từ cơ sở.

Mỗi cán bộ đều nỗ lực hỗ trợ, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ ngay từ đầu, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần. Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc TTPVHCC xã Đam Rông 4