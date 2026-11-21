Từ điểm hẹn văn hóa đến yêu cầu bứt phá

Chính thức hoạt động từ tháng 10/2019, Phố đi bộ Kim Đồng trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc vào mỗi tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần, thu hút đông đảo người dân, du khách đến vui chơi, thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và ẩm thực. Đến nay, tuyến phố tổ chức hơn 650 lần hoạt động định kỳ cùng hàng chục đợt mở cửa tăng cường vào các dịp lễ, Tết. Trung bình mỗi đêm cuối tuần đón từ 2.000 - 3.000 lượt khách; vào các dịp cao điểm du lịch hoặc sự kiện lớn, lượng khách có thể vượt 5.000 lượt/đêm.

Dấu ấn của tuyến phố được thể hiện qua các sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn. Tiêu biểu là Chương trình “Chạm vào dòng chảy hòa bình” nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026). Hình ảnh dải lụa chàm dài 51 m được trải giữa phố đi bộ để người dân và du khách viết những lời chúc, ước vọng hòa bình, hoạt động thả đèn hoa đăng trên sông Bằng tạo nên những điểm nhấn ấn tượng. Mới đây, chuỗi sự kiện chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9 với các đêm nhạc: “Hào khí sông Bằng”, “Lung linh Cao Bằng”, “Vũ điệu đoàn kết”, giải đua mảng trên sông và các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Thục Phán thống nhất các nội dung phát triển sản phẩm, nâng cao trải nghiệm du lịch tại Phố đi bộ Kim Đồng. Một trong những hướng triển khai là tổ chức chuỗi hoạt động thử nghiệm trong 4 tuần liên tiếp với các chủ đề: “Hương vị Cao Bằng”, “Bàn tay người Cao Bằng”, “Sắc màu văn hóa Cao Bằng”, “Cùng Cao Bằng trải nghiệm”.

Các làn điệu Then, tiếng đàn tính, tiếng khèn cùng những trò chơi dân gian như: ô ăn quan, nhảy sạp, kéo co, lày cỏ góp phần tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa mang đặc trưng vùng miền. Trong quá trình đổi mới, các giá trị văn hóa của đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao tiếp tục được chú trọng phát huy.

Anh Graham Dunba, du khách đến từ Mỹ chia sẻ: Tôi đã đi du lịch nhiều nơi tại Việt Nam, khi đến Cao Bằng, tôi cảm nhận được sự yên bình và thân thiện. Đặc biệt là Phố đi bộ Kim Đồng có rất nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, ẩm thực truyền thống để trải nghiệm. Thật tuyệt vời khi tôi được đến đây và hòa mình vào không gian này, mọi người đều cởi mở, gắn kết, mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, an toàn.

Hát Then, đàn tính là hoạt động biểu diễn đặc sắc, phục vụ nhân dân và du khách tại Phố đi bộ Kim Đồng, phường Thục Phán.

Đa dạng hoạt động trải nghiệm, tăng sức hút du khách

Điểm mới trong định hướng phát triển Phố đi bộ Kim Đồng là chuyển từ hoạt động phục vụ người xem sang tạo cơ hội để du khách trực tiếp tham gia.

Với chủ đề “Hương vị Cao Bằng”, du khách có thể tìm hiểu cách chế biến và trực tiếp làm một số món ăn đặc trưng như: bánh cuốn, bánh trôi, áp chao. Trong các hoạt động thuộc chủ đề “Bàn tay người Cao Bằng”, nghệ nhân hướng dẫn khách làm giấy bản Dìa Trên, se hương Phja Thắp hoặc vẽ sáp ong tạo hoa văn trên vải chàm của người Dao Tiền. Qua quá trình thực hành, du khách có thêm trải nghiệm, hiểu hơn về kỹ thuật, sự khéo léo và giá trị văn hóa được lưu giữ trong mỗi sản phẩm thủ công.

Các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian được chú trọng nhằm mở rộng đối tượng tham gia. Những trò chơi vận động truyền thống cùng các môn như: đánh yến, bóng rổ 3x3 được kỳ vọng tạo không khí sôi nổi, khuyến khích sự giao lưu giữa người dân và du khách.

Bà Tô Thị Xuân, chủ gian hàng nông sản OCOP tại Phố đi bộ Kim Đồng chia sẻ: Tôi thường xuyên mở gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản sạch, đặc trưng của Cao Bằng đến với du khách tại Phố đi bộ Kim Đồng. Mong việc trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP sẽ góp phần đa dạng thêm không gian trải nghiệm của tuyến phố, giúp du khách không chỉ mua được đặc sản sạch, rõ nguồn gốc mà còn hiểu thêm về giá trị nông sản bản địa. Đây thực sự là cầu nối để những sản phẩm tâm huyết của bà con địa phương vươn xa hơn.