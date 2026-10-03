Nâng chất nhân lực phục vụ du lịch:Thích ứng xu hướng mới

Horecfex Vietnam 2026 quy tụ cộng đồng ngành khách sạn - nhà hàng - du lịch cùng trao đổi về những xu hướng mới. Ảnh: Horecfex Vietnam

Công nghệ là một phần của trải nghiệm

Quản trị doanh thu, kiểm soát năng lượng, dự báo nhu cầu, bố trí nhân lực, quản lý nguyên liệu, chăm sóc khách hàng hay tiếp thị... đều đang chịu tác động ngày càng lớn của dữ liệu và công nghệ.

AI có thể giúp doanh nghiệp hiểu hành vi khách hàng sâu hơn; tự động hóa xử lý các tác vụ lặp lại; thực tế ảo mở ra cách khảo sát và giới thiệu không gian mới; công nghệ phiên dịch giúp thu hẹp rào cản ngôn ngữ trong một ngành phục vụ khách đến từ nhiều thị trường.

Thực tế tại Quần thể du lịch quốc tế Furama - Ariyana Đà Nẵng, Robot Ms. Ariyana đã được đưa vào sử dụng để hỗ trợ hoạt động đón tiếp, hướng dẫn và cung cấp thông tin, trong khi Furama Resort Đà Nẵng từng bước ứng dụng AI vào nội dung và trải nghiệm khách hàng.

Công nghệ, theo cách tiếp cận này, không xuất hiện để thay thế bản chất của ngành dịch vụ “mến khách” mà để hỗ trợ đội ngũ vận hành dành nguồn lực cho những phần việc đòi hỏi nhiều hơn sự quan sát, tinh tế và tương tác con người.

Với mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030, Việt Nam hướng tới trở thành điểm đến có giá trị cao hơn, giàu bản sắc hơn, thông minh hơn và phát triển bền vững hơn. Vì vậy, cuộc cạnh tranh tiếp theo của ngành du lịch không chỉ về số lượng khách hay số phòng khách sạn, mà là cuộc cạnh tranh về trải nghiệm, khả năng sáng tạo và giá trị mà mỗi điểm đến có thể tạo ra.

Tạo cơ hội tiếp cận công nghệ mới

Horecfex Vietnam 2026 diễn ra tại Cung hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng vào tháng 8 vừa qua đã mở ra không gian tiếp cận công nghệ và kiến thức về AI, quản trị khách sạn và chuyển đổi số cho đội ngũ làm du lịch. Ông Andre Pierre Gentzsch, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành sự kiện của Horecfex Vietnam cho biết, Horecfex hiện đã bước sang năm thứ ba và trở thành điểm nhấn trong lịch trình thường niên của ngành nhà hàng, khách sạn và du lịch tại miền Trung.

“Sứ mệnh của chúng tôi là nâng cao kiến thức, chuyên môn và khả năng kết nối trong một môi trường thay đổi nhanh chóng. Chính vì vậy, chúng tôi tổ chức Horecfex vào cuối tháng 8, thời điểm lý tưởng để các nhà lãnh đạo nắm bắt những xu hướng và cập nhật mới nhất về thói quen du lịch, hàng không cũng như các sản phẩm phục vụ cho việc lập kế hoạch ngân sách của năm tiếp theo”, ông Andre Pierre Gentzsch cho hay.

Các doanh nghiệp và những người làm du lịch có cơ hội tiếp cận và trao đổi với các nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp, qua đó rút ngắn khoảng cách từ nhu cầu vận hành đến khả năng triển khai thực tế tại Horecfex Vietnam 2026. Ảnh: Horecfex Vietnam

Điểm khác biệt của Horecfex Vietnam 2026 nằm ở việc nhiều mắt xích của ngành được đặt trong cùng một không gian: chủ khách sạn, đơn vị vận hành, nhà hàng, nhà cung cấp, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia, nhà đầu tư và lực lượng nhân sự tương lai.

Thay vì mỗi nhóm tham dự một sự kiện riêng, Horecfex tạo nên một điểm hội tụ chung để người trong ngành vừa tiếp cận tri thức, vừa tìm kiếm công nghệ và nguồn cung, đồng thời gặp trực tiếp các đối tác có khả năng giải quyết nhu cầu thực tế. Chính cấu trúc này đã giúp sự kiện trở thành điểm hội tụ quy mô gần như là lớn nhất dành cho cộng đồng những người làm khách sạn và du lịch tại Việt Nam. Qua đó, doanh nghiệp du lịch có góc nhìn mới để điều chỉnh chiến lược hoặc khiến người làm nghề nhìn lại những kỹ năng mình cần bổ sung.

Hướng đến Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao của khu vực miền Trung và cả nước, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, tọa đàm nhằm giúp các doanh nghiệp và đội ngũ làm du lịch sớm tiếp cận công nghệ và xu hướng mới nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Đặc biệt, mới đây, tại tọa đàm “Du lịch - khách sạn thông minh: Vai trò của IoT và công nghệ số trong chuyển đổi du lịch bền vững - những góc nhìn từ dự án SOHO” do Đại học Đà Nẵng tổ chức, nhiều doanh nghiệp du lịch và sinh viên chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn quốc tế đã được cập nhật xu hướng ngành nghề, nhận diện những yêu cầu nghề nghiệp mới để chủ động chuẩn bị năng lực nhằm thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động.

Nguồn nhân lực là chìa khóa của sự phát triển bền vững du lịch Đà Nẵng. Một đội ngũ vừa vững tay nghề, vừa có tư duy lãnh đạo, ngoại ngữ và công nghệ, vừa là “đại sứ điểm đến”, đó chính là yếu tố giữ chân du khách, lan tỏa thương hiệu và giúp Đà Nẵng bứt phá trong thời gian tới.