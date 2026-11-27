Chủ trì Diễn đàn. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Ngày 27/11, tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Sản xuất cà phê bền vững, phát thải thấp, kết nối với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu tại khu vực Tây Nguyên”. Tham dự có trên 100 đại biểu, chủ yếu là các hộ trồng cà phê tiêu biểu tại Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk… là những địa phương trồng cà phê nhiều nhất cả nước hiện nay.

Diễn đàn tập trung trao đổi thực trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê; chia sẻ các mô hình canh tác hiệu quả, giải pháp giảm chi phí đầu vào, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, đáp ứng tiêu chuẩn bền vững và yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường xuất khẩu. Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và hợp tác xã tăng cường kết nối, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Đại diện Công ty TNHH Bayer Việt Nam trình bày giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cà phê thông qua mô hình BLF tại diễn đàn. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung phân tích những thách thức của ngành cà phê trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chi phí sản xuất gia tăng và các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn về môi trường, chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Theo số liệu của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, năm 2025, cả nước có 758.000 ha cà phê, sản lượng khoảng 2,116 triệu tấn; xuất khẩu đạt 1,59 triệu tấn, thu về hơn 8,9 tỷ USD. Kết quả này khẳng định vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Sản xuất cà phê ở Việt Nam hiện vẫn đối mặt với nhiều hạn chế như thâm canh kéo dài, sử dụng phân bón và nước tưới chưa hợp lý, đất canh tác suy giảm độ phì, trong khi tỷ lệ sản phẩm qua chế biến sâu còn thấp. Đáng chú ý, cà phê nhân thô vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu, khiến giá trị gia tăng của ngành hàng chưa tương xứng với tiềm năng.

Ở góc độ nghiên cứu khoa học, đại diện Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) nhấn mạnh sản xuất cà phê phát thải thấp cần bắt đầu từ việc cải thiện sức khỏe đất, quản lý dinh dưỡng hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn nước và tổ chức lại hệ thống canh tác. Các giải pháp như trồng cây che bóng, trồng xen phù hợp, tăng sử dụng phân hữu cơ, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và áp dụng tưới tiết kiệm cần được triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng.

Nhiều hộ trực tiếp trồng cà phê vùng Tây Nguyên trao đổi với Ban cố vấn diễn đàn về kỹ thuật canh tác cà phê bền vững. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Đại diện Công ty cổ phần phân bón Bình Điền chỉ ra những bất cập trong sử dụng vật tư đầu vào. Qua khảo sát 460 vườn cà phê tại Tây Nguyên giai đoạn 2023-2026, có 55,4% số vườn không được bón phân chuồng hằng năm và 58,9% vẫn áp dụng phương pháp tưới dí gốc truyền thống. Doanh nghiệp khuyến nghị nông dân cần căn cứ vào tình trạng dinh dưỡng của đất và nhu cầu cây trồng để xây dựng chế độ bón phân cân đối, kết hợp phân hữu cơ và vô cơ, hạn chế lãng phí vật tư, bảo vệ môi trường đất.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết, địa phương hiện có khoảng 329.992 ha cà phê, sản lượng hơn 1 triệu tấn. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh định hướng ổn định diện tích cà phê hiện có, không mở rộng diện tích thiếu điều kiện sản xuất; tập trung tái canh, ghép cải tạo 25.003 ha, trong đó tái canh 14.273 ha và ghép cải tạo 10.730 ha. Tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ cà phê qua chế biến lên 10-15% vào năm 2030, đồng thời phấn đấu 100% sản phẩm cà phê xuất khẩu sang châu Âu đáp ứng quy định EUDR.

Một số sản phẩm nông nghiệp trưng bày, quảng bá bên lề diễn đàn thu hút người xem. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đại diện Hợp tác xã Hoa Linh Coffee cho biết đơn vị đã xây dựng vùng nguyên liệu khoảng 80 ha với 30 hộ nông dân tham gia, trong đó có 12 ha chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ. Mô hình chú trọng thống nhất quy trình canh tác, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, qua đó giúp hợp tác xã chủ động nguồn nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và nâng cao giá trị sản phẩm.

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng trao đổi về mô hình Better Life Farming (BLF), kinh nghiệm phát triển vùng nguyên liệu tại Đắk Lắk và giải pháp nâng cao năng lực hợp tác xã, tăng cường kết nối giữa nông dân với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Một số hộ nông dân trực tiếp trồng cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đã đối thoại với các chuyên gia về kỹ thuật canh tác, sử dụng nguồn giống, phân bón phù hợp để sản xuất cà phê bền vững, phát thải thấp, đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế.

Các ý kiến thống nhất cho rằng, phát triển cà phê bền vững không chỉ là áp dụng riêng lẻ các tiến bộ kỹ thuật mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất. Trong đó, hệ thống khuyến nông cần phát huy vai trò chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn nông dân quản lý dữ liệu vùng trồng, thực hành sản xuất có trách nhiệm và kết nối thị trường; doanh nghiệp cần tăng cường đồng hành, chia sẻ nguồn lực và xây dựng các liên kết tiêu thụ ổn định.

Thông qua diễn đàn, các cơ quan chuyên môn, địa phương và doanh nghiệp có thêm cơ sở trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm phát triển vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao, giảm tác động môi trường, nâng cao thu nhập cho người trồng và tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu.