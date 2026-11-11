Nâng chất lượng trải nghiệm cần trở thành mục tiêu của chính sách phát triển du lịch Việt Nam

Gắn mở cửa thị trường với nâng chất lượng trải nghiệm

“Một bức ảnh đẹp có thể khiến du khách mua vé đến Việt Nam nhưng khó giữ họ thêm ba ngày chỉ để chụp lại bức ảnh ấy. Muốn khách ở lâu, phải có trải nghiệm xứng đáng với thời gian và chi tiêu. Nâng cao chất lượng trải nghiệm vì thế cần trở thành mục tiêu của chính sách phát triển du lịch” - ĐBQH Bùi Văn Dũng nhấn mạnh.

ĐBQH Bùi Văn Dũng (Thanh Hóa). Ảnh: Hồ Long

Đại biểu tán thành ban hành Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam để thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đại biểu, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, trong khi công cụ phát triển nằm ở nhiều ngành và một địa phương khó tự tháo gỡ các vướng mắc liên ngành, liên vùng. Đại biểu đánh giá dự thảo đi đúng hướng, song còn nghiêng về ưu đãi dự án lớn. Cơ chế quản trị điểm đến cần được làm rõ để chuyển hóa tài nguyên du lịch thành giá trị gia tăng.

Về mở rộng thị trường, đại biểu đề nghị Điều 11 quy định rõ điều kiện, thời hạn và quyền của khách được hưởng thị thực đặc biệt, đồng thời gắn chính sách thị thực với đường bay, hạ tầng tiếp cận và sản phẩm phù hợp. Tại Điều 12 và Điều 13, cần bổ sung cơ chế điều phối liên tỉnh, xác định rõ đầu mối, nhiệm vụ và kinh phí. Ngân sách nên ưu tiên hạ tầng dùng chung, nước sạch, xử lý chất thải và kết nối dữ liệu. Đại biểu cũng đề nghị phát triển thị trường nội địa để giảm tính mùa vụ, giúp doanh nghiệp hoạt động quanh năm.

Khu du lịch Thác Mây của tỉnh Thanh Hoá đang thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế. Ảnh: Đào Cảnh

Để kéo dài thời gian lưu trú và tăng giá trị thu trên mỗi lượt khách, đại biểu đề nghị phát triển các sản phẩm văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe giàu bản sắc. Một chương trình nghệ thuật, theo đại biểu, có thể thu hút thêm khách cho cả nhà hàng và khách sạn. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát tại Điều 9 cần xác định rõ quy định được áp dụng khác, phạm vi thử nghiệm và trách nhiệm quản trị rủi ro. Phát triển kinh tế đêm phải bảo đảm an toàn và quyền lợi của cư dân. Với mô hình mới tại Điều 8, đại biểu lưu ý miễn thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ phát huy tác dụng khi có thu nhập chịu thuế. Hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm và tiếp cận thị trường là những việc doanh nghiệp cần ngay từ đầu.

Ưu đãi theo giá trị gia tăng, chia sẻ lợi ích với cộng đồng

Đại biểu đề nghị điều chỉnh ngưỡng vốn và lao động tại Điều 5 theo hướng coi trọng năng suất, khả năng tạo sản phẩm khác biệt và liên kết chuỗi giá trị. Tiêu chí về lao động cần tính đến các dự án sử dụng công nghệ để nâng năng suất. Việc giải ngân theo khoản 5 Điều này cần gắn với hạng mục du lịch và tiến độ vận hành.

Bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá - một trong những điểm đến lý tưởng của du khách. Ảnh: Mỹ Hạnh

Đối với Điều 6, đại biểu đề nghị rà soát chính sách hỗ trợ hạ tầng với pháp luật về đầu tư, làm rõ tính đặc thù và hiệu quả tăng thêm nếu mở rộng đối tượng hỗ trợ. Tại khoản 3 Điều này, cần làm rõ quan hệ giữa thời gian thí điểm 5 năm với thời gian miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế tối đa trong 9 năm tiếp theo. Khoản 4 và khoản 5 Điều 14 cần xác định thời hạn còn lại của từng ưu đãi. Theo đại biểu, việc quyết định ưu đãi riêng cho dự án chiến lược cần dựa trên kết quả lượng hóa hiệu quả tăng thêm và chi phí ngân sách.

Để doanh nghiệp trong nước và người dân địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng du lịch, đại biểu đề nghị Điều 7 cụ thể hóa liên kết với cộng đồng thông qua hợp đồng cung ứng, đào tạo và chia sẻ lợi ích. Hỗ trợ đào tạo tại Điều 10 cần gắn với chuẩn đầu ra và việc làm. Khi khách sạn mua thực phẩm, sử dụng dịch vụ và sản phẩm văn hóa tại chỗ, nguồn thu từ du lịch có thể lan tỏa sang nông nghiệp, làng nghề và công nghiệp văn hóa. Đại biểu cũng kiến nghị dành một phần nguồn thu để tái đầu tư cho bảo tồn di sản.

Theo đại biểu, du lịch có thể góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số thông qua xuất khẩu dịch vụ, nâng năng suất và tăng giá trị tạo ra trong nước. Khi tính đóng góp vào GDP, cần loại trừ yếu tố giá và tránh tính trùng giữa các ngành. Đại biểu đề nghị Chính phủ lượng hóa đóng góp của từng nhóm chính sách, báo cáo hằng năm về chi phí ngân sách và kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh. Mục tiêu là tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư lâu dài, người dân có sinh kế bền vững từ nghề và di sản, du khách có lý do trở lại Việt Nam.

Di sản thế giới Thành Nhà Hồ. Ảnh: Mỹ Hạnh

Ưu tiên vốn hạ tầng du lịch, bổ sung chính sách cho khu vực di sản thế giới Cùng trao đổi về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, ĐBQH Phạm Thế Anh (Thanh Hóa) đề nghị bổ sung vào khoản 1 Điều 12 quy định ưu tiên vốn ngân sách cho hạ tầng thiết yếu tại các địa điểm du lịch tiềm năng, hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế và phát triển, nâng cấp cảng hàng không, cảng biển có chức năng cửa ngõ du lịch quốc tế. Theo đại biểu, cơ chế này sẽ tạo điều kiện hình thành trung tâm du lịch hoặc khu du lịch quốc gia tại khu vực Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh, góp phần tăng kết nối trên trục du lịch Bắc - Nam. Đại biểu cũng kiến nghị bổ sung khu vực di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thế giới và vùng phụ cận theo kế hoạch quản lý di sản được phê duyệt vào địa bàn áp dụng tại Điều 3, đồng thời bổ sung nhóm địa bàn này vào điểm b khoản 1 Điều 5. Đại biểu cho biết Thành Nhà Hồ hiện là di sản thế giới duy nhất chưa thuộc các nhóm địa bàn quy định tại các khoản 1 - 4 Điều 3 của dự thảo. Việc bổ sung sẽ giúp Thành Nhà Hồ và các di sản thế giới được tiếp cận chính sách trên cùng cơ sở.