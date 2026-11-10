Nâng chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả hoạt động của cấp ủy

Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy; cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy và các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy; thường trực đảng ủy, lãnh đạo văn phòng đảng ủy cùng cán bộ, công chức liên quan tại 99 xã, phường.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy.

Văn phòng cấp ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc, trực tiếp phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy; đồng thời là đầu mối tổng hợp thông tin, phối hợp, điều hòa công việc, bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của cấp ủy. Chất lượng công tác văn phòng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền đô thị, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và đẩy mạnh chuyển đổi số, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy ở thành phố Bắc Ninh ngày càng nhiều, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải thường xuyên cập nhật quy định, nâng cao kỹ năng, thống nhất quy trình nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng tham mưu và tiến độ xử lý công việc.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình và Ban Nội chính Thành ủy dự tập huấn tại điểm cầu chính.

Vì vậy, hội nghị tập trung bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, nhất là ở cấp xã, phường.

Tại hội nghị, đại biểu được truyền đạt 4 chuyên đề: Công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ cấp ủy và kỹ năng xây dựng nghị quyết, ghi biên bản hội nghị, thiết lập hồ sơ của cấp ủy; công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; các quy định của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ và hướng dẫn lập hồ sơ; một số nghiệp vụ văn thư và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Học viên thực hành trên môi trường điện tử.

Phát biểu tại đây, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu kiến thức, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; chú trọng tính chính xác, chặt chẽ trong tham mưu, quản lý đảng phí, văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước.

Sau tập huấn, mỗi cơ quan, đơn vị và cán bộ chủ động vận dụng kiến thức vào công việc, rà soát, hoàn thiện quy trình, phương pháp làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Các phòng chuyên môn của Văn phòng Thành ủy tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.