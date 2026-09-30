Nâng chất lượng quyết sách của Quốc hội và thực thi của Chính phủ

Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 quy định người từ đủ 18 tuổi mới có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết. Sau gần 20 năm thực hiện, Bộ Y tế cho rằng một số quy định đã bộc lộ những điểm chưa còn phù hợp, trong đó có quy định về độ tuổi của người hiến.