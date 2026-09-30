Nâng chất lượng quyết sách của Quốc hội và thực thi của Chính phủ
Chiều 29/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI.
Nguồn: TTXVN
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/nang-chat-luong-quyet-sach-cua-quoc-hoi-va-thuc-thi-cua-chinh-phu-474853.media