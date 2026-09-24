Nâng chất lượng nguồn nhân lực du lịch trong kỷ nguyên số

Quang cảnh Hội thảo

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hội thảo quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia đến từ Hàn Quốc cùng đại diện nhiều trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các chủ đề then chốt: phát triển năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo; đổi mới mô hình đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực bền vững và mở rộng hợp tác quốc tế.

TS. Nguyễn Doãn Thành – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang phát biểu

Ban tổ chức đã tuyển chọn và xuất bản 50 công trình nghiên cứu có giá trị trong Kỷ yếu Hội thảo. Các báo cáo này cung cấp nhiều luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và khuyến nghị thiết thực, giúp các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển nhân lực thích ứng với yêu cầu mới.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Doãn Thành – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang nhấn mạnh: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các công nghệ cốt lõi như AI, dữ liệu lớn (Big Data) và nền tảng số đang định hình lại toàn bộ phương thức quản trị điểm đến và mô hình kinh doanh du lịch.

"Nếu trước đây yêu cầu cốt lõi chủ yếu là nghiệp vụ, ngoại ngữ và thái độ phục vụ, thì nay doanh nghiệp đòi hỏi người lao động phải có năng lực vận hành nền tảng số, phân tích dữ liệu, tương tác đa văn hóa và khả năng học tập liên tục.

Đại diện Hiệp hội Quản trị Du lịch Hàn Quốc phát biểu

Chuyển đổi số trong đào tạo không đơn thuần là số hóa bài giảng hay đưa lớp học lên mạng, mà là quá trình tái thiết kế toàn bộ mục tiêu, chương trình và phương pháp giảng dạy", TS. Nguyễn Doãn Thành chia sẻ.

Hiệu trưởng nhà trường cũng khẳng định, là cơ sở đào tạo chuyên sâu có lịch sử 20 năm, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang luôn coi chất lượng nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi. Nhà trường đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới chương trình và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế từ Hàn Quốc, Đức, Úc... nhằm giúp sinh viên sẵn sàng hội nhập vào môi trường làm việc toàn cầu.

Các đại biểu tại Hội thảo

Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi tri thức mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa các nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.