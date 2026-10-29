Nâng chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027

Năm 2026, toàn thành phố có hơn 44 nghìn thí sinh dự thi, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,05%. Điểm trung bình chung các môn thi đạt 5,909, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố, hoàn thành mục tiêu nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về điểm trung bình chung.

Học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh.

Đáng chú ý, Bắc Ninh có nhiều thí sinh đạt tổng điểm trên 26,5 ở các tổ hợp xét tuyển đại học. Cụ thể, tổ hợp A00 có 292 thí sinh, xếp thứ 5 toàn quốc; A01 có 47 thí sinh, xếp thứ 5; B00 có 81 thí sinh, xếp thứ 7; C00 có 42 thí sinh, xếp thứ 8 toàn quốc… Những kết quả trên cho thấy chất lượng giáo dục phổ thông của thành phố tiếp tục được duy trì, song cũng đặt ra yêu cầu phải có giải pháp đồng bộ, thiết thực để khai thác tốt hơn tiềm năng, truyền thống vùng đất học. Ngành phấn đấu năm 2027 nâng thứ hạng điểm trung bình chung lên vị trí thứ 8 toàn quốc, tiến tới giữ vững vị trí trong tốp 5 địa phương dẫn đầu cả nước trong dài hạn.

Để đạt mục tiêu đó, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, từ lựa chọn giáo viên dạy ôn đến chú trọng dạy học phân hóa, hỗ trợ học sinh chưa đạt yêu cầu và bồi dưỡng học sinh có nhu cầu nâng cao. Sở lưu ý với học sinh còn hạn chế về kiến thức nền, kỹ năng đọc hiểu, giải quyết vấn đề hoặc kỹ năng làm bài, các nhà trường cần xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể theo từng nhóm, phân công giáo viên phụ trách và xác định thời điểm đánh giá lại.

Danh sách học sinh cần hỗ trợ phải được cập nhật sau mỗi đợt kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp. Quá trình tổ chức hỗ trợ cần linh hoạt, tôn trọng học sinh, không công khai gắn nhãn hoặc làm ảnh hưởng đến cơ hội học tập của các em.