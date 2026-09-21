Nâng chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố y tế cơ sở

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Y tế đã sắp xếp 38 Trung tâm Y tế khu vực thành 168 Trạm Y tế trực thuộc UBND cấp xã, chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Trong đó, 25 Trung tâm Y tế khu vực không có giường bệnh được giải thể sau khi bàn giao nguồn lực cho các Trạm Y tế cấp xã. 13 Trung tâm Y tế khu vực có giường bệnh tiếp tục khám, chữa bệnh nội trú và từng bước chuyển đổi thành cơ sở 2 của các bệnh viện đa khoa hạng I.

Mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” và thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà được mở rộng tại 33 phường, xã. Ngành Y tế cũng triển khai kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc tại Trạm Y tế cấp xã, hướng tới bảo đảm tối thiểu 5 bác sĩ mỗi trạm.

Một bệnh viện tại TP HCM được đầu tư hiện đại.

Về đầu tư, ngành Y tế đăng ký kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với 79 dự án ưu tiên, tổng mức đầu tư 3.721 tỉ đồng; cùng 84 dự án mua sắm, sửa chữa với kinh phí 306,6 tỉ đồng cho các trạm y tế.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân đến ngày 6/9 đã có hơn 4 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc hoặc ghi nhận dữ liệu, tương đương 31% dân số. Đề án khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 và Dashboard quản lý khám sức khỏe theo thời gian thực cũng đã được đưa vào hoạt động.

Cùng với đó, nhiều dự án y tế trọng điểm được triển khai như Trung tâm chuyên sâu bệnh nhiệt đới tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Ngân hàng máu, Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2, Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm Thành phố tại Tân Kiên và dự án nâng cấp Bệnh viện Nhân Ái.

Trong chuyển đổi số, 100% bệnh viện, tương ứng 163/163 bệnh viện, đã triển khai bệnh án điện tử. Hồ sơ sức khỏe điện tử được tích hợp trên ứng dụng Công dân số Thành phố từ ngày 1/7/2026, với hơn 3,5 triệu hồ sơ được tạo lập tính đến ngày 30/8/2026.

Trong 4 tháng cuối năm, ngành Y tế đặt mục tiêu đạt 18 bác sĩ, 31 điều dưỡng và 35 giường bệnh/10.000 dân; đồng thời hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí.

Để thực hiện các mục tiêu trên, ngành Y tế tập trung xây dựng 9 nghị quyết trình HĐND thành phố; đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân, mở rộng hồ sơ sức khỏe điện tử; tăng cường phòng, chống dịch bệnh; kết nối bệnh viện với trạm y tế và luân phiên bác sĩ; tái cấu trúc mạng lưới bệnh viện, phát triển nhân lực chất lượng cao, đẩy nhanh đầu tư công, mua sắm tập trung thuốc và hoàn thiện Kho dữ liệu ngành Y tế.