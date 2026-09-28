Nâng chất lượng kết nối cung - cầu lao động

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên tham gia Sàn giao dịch việc làm quốc gia, mở rộng cơ hội kết nối việc làm cho người lao động.Mở rộng “độ phủ” dịch vụ việc làm

Trong bối cảnh thị trường lao động biến động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã chủ động mở rộng các kênh tiếp cận người lao động và doanh nghiệp.

Thay vì chủ yếu thực hiện tại trụ sở, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm được đưa về xã, phường, trường học, các sự kiện đông người; đồng thời tăng kết nối trực tuyến và liên tỉnh.

Trong 9 tháng, Trung tâm thu thập thông tin tuyển sinh, tuyển dụng của 1.491 lượt đơn vị, doanh nghiệp với 43.800 chỉ tiêu; hỗ trợ đăng tải 825 tin, bài tuyển dụng. Đáng chú ý, 66 buổi livestream tư vấn chính sách lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp đã được tổ chức, đạt 110% kế hoạch năm.

Tại các lễ hội, sự kiện và nơi tập trung đông người, 1.500 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo, cung cấp thông tin thị trường lao động, đạt 125% kế hoạch.

Những con số này cho thấy phương thức cung cấp dịch vụ đang có sự thay đổi rõ nét. Thông tin việc làm không còn phụ thuộc vào việc người lao động trực tiếp tìm đến Trung tâm mà được đưa tới gần hơn với người có nhu cầu, nhất là thông qua các nền tảng số.

Dấu ấn rõ nét là Tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động tỉnh Thái Nguyên. Hơn 60 lượt đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia trực tiếp và trên 100 đơn vị tham gia trực tuyến thông qua kết nối với Trung tâm Dịch vụ việc làm của 10 tỉnh, thành phố phía Bắc. Tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh trên 40.000 chỉ tiêu. Khoảng 6.000 lượt người lao động, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động.

Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên là một trong những doanh nghiệp thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trong tuyển dụng, kết nối người lao động.

Việc tăng cường kết nối liên tỉnh đã mở rộng không gian của thị trường lao động. Người tìm việc có thêm cơ hội lựa chọn, trong khi doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn nhân lực rộng hơn.

Đây là hướng đi cần thiết trong bối cảnh cung - cầu lao động vẫn có những thời điểm chưa gặp nhau, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhưng khó tìm lao động phù hợp, trong khi một bộ phận người lao động vẫn cần được hỗ trợ để tiếp cận việc làm.

Tăng hiệu quả kết nối cung- cầu

Không chỉ mở rộng quy mô hoạt động, nhiều chỉ tiêu trực tiếp liên quan đến người lao động đã tiến khá gần kế hoạch năm. Đến ngày 10-9, Trung tâm đã tư vấn việc làm, đào tạo nghề, chính sách lao động, việc làm và bảo hiểm thất nghiệp cho 33.867 lượt người, đạt 73% kế hoạch; giới thiệu việc làm cho 4.431 người, đạt 89%; thu thập thông tin 18.207 người tìm việc, đạt 88%. Trong đó, 1.442 người được kết nối, giới thiệu việc làm thành công, đạt 72% kế hoạch năm.

Trung tâm đang từng bước hình thành chuỗi kết nối từ thu thập nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, nắm thông tin người tìm việc đến tư vấn, giới thiệu và kết nối việc làm. Nếu số lượt tư vấn phản ánh mức độ tiếp cận thì số người được giới thiệu, kết nối việc làm thành công cho thấy rõ hơn hiệu quả thực chất của hoạt động dịch vụ việc làm.

Cơ hội việc làm cũng được mở rộng ra thị trường ngoài nước. Trung tâm đã tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chương trình đi làm việc ở nước ngoài cho 208 người, đạt 104% kế hoạch năm.

Cùng với kết nối việc làm, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục chiếm khối lượng công việc lớn. Trong 9 tháng, Trung tâm tiếp nhận, giải quyết 7.096 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; tiếp nhận 34.392 lượt thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng; hỗ trợ 221 người tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngày càng được gắn với tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.

Tăng tốc 3 tháng cuối năm

Kết quả 9 tháng tạo nền tảng tích cực, song tiến độ giữa các nhóm nhiệm vụ chưa đồng đều. Trong khi một số hoạt động đã hoàn thành hoặc vượt kế hoạch thì Trung tâm mới tổ chức 3/6 ngày hội việc làm cấp xã, phường và ngày hội tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp; 12/19 hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Số lượt đơn vị, doanh nghiệp được thu thập thông tin tuyển sinh, tuyển dụng đạt 75%; tổng số chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển dụng thu thập được đạt 73% kế hoạch.

Người lao động đến tìm hiểu thông tin, tư vấn và kết nối việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, địa bàn rộng, nguồn lực phục vụ thu thập thông tin còn hạn chế; nhu cầu tuyển dụng biến động theo tình hình sản xuất, trong khi nguồn cung lao động cả về số lượng và chất lượng có thời điểm chưa đáp ứng đầy đủ. Tình trạng lao động dịch chuyển sang các tỉnh, thành phố lớn cũng đặt ra bài toán ổn định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đắc Tuyền, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên, cho biết: 3 tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra là hoàn thành các chỉ tiêu, đồng thời nâng chất lượng từng hoạt động. Trung tâm xác định tiếp tục tổ chức linh hoạt các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến, lưu động; mở rộng kết nối với doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để cập nhật nhu cầu tuyển dụng, tư vấn học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp. Đặc biệt, nhóm người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tiếp tục được chú trọng tư vấn, giới thiệu việc làm để sớm quay trở lại thị trường lao động.

Kết quả 9 tháng cho thấy hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đang từng bước chuyển từ mở rộng số lượng sang chú trọng hơn chất lượng và hiệu quả kết nối.

Ba tháng cuối năm vì thế vừa là chặng nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, vừa là thời gian tiếp tục hoàn thiện phương thức hoạt động theo hướng chủ động hơn trong nắm bắt thị trường, chính xác hơn trong kết nối và thuận tiện hơn trong phục vụ.