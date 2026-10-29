Nâng chất lượng hợp tác xã nông nghiệp theo hướng sản xuất hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao

Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX thành phố Đồng Nai Nguyễn Thanh Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vương Thế

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trong khu vực kinh tế tập thể; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vùng sản xuất tập trung, chuyển đổi canh tác hữu cơ, cấp mã số vùng trồng và chuẩn hóa sản phẩm. Các giải pháp chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cũng được đưa ra trao đổi.

Thực tế cho thấy, phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao đang đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với năng lực tổ chức sản xuất, quản trị và khả năng liên kết thị trường của các HTX. Trong khi đó, nhiều đơn vị còn hạn chế về nguồn lực tài chính, quy mô sản xuất, cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận công nghệ phù hợp. Chi phí chứng nhận chất lượng, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và tìm kiếm đầu ra ổn định cũng là những vấn đề cần được quan tâm.

Lãnh đạo Liên minh HTX thành phố Đồng Nai điều hành hội nghị. Ảnh: Vương Thế

Vì vậy, việc ứng dụng khoa học, công nghệ cần gắn với điều kiện thực tế và phương án sản xuất, kinh doanh của từng HTX. Lựa chọn công nghệ phù hợp, kiểm soát tốt chi phí, chuẩn hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản là những yếu tố quan trọng để tăng sức cạnh tranh.

Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Long Thành Phát trao đổi về kinh nghiệm trong chăn nuôi để xuất khẩu. Ảnh: Vương Thế

Hội nghị dành thời gian trao đổi kinh nghiệm thực tiễn từ các HTX nông nghiệp từ chăn nuôi tự động hóa, kiểm soát an toàn sinh học đến chuẩn hóa vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, phát triển kinh tế tuần hoàn và chế biến sâu; ứng dụng công nghệ trong sản xuất… Những mô hình này cho thấy tiềm năng nâng cao giá trị nông sản thông qua đổi mới phương thức sản xuất, kiểm soát chất lượng và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, để các mô hình phát triển bền vững, HTX cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp chế biến, phân phối và xuất khẩu ngay từ khâu xây dựng kế hoạch sản xuất, lựa chọn tiêu chuẩn chất lượng đến tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Sản phẩm của các hợp tác xã trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Vương Thế

Theo Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX thành phố Nguyễn Thanh Hiền, thông qua hội nghị, Đồng Nai hướng đến tăng cường kết nối giữa HTX với cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, đơn vị chuyển giao công nghệ, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp; đồng thời ghi nhận những khó khăn, kiến nghị từ cơ sở để tổng hợp, phối hợp xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét.