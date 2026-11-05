Nâng chất lượng cây trồng ngắn ngày

Gia đình anh Thái Vĩnh Thạnh, thôn 1, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng chú trọng áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác nhằm bảo đảm chất lượng cây ngắn ngày an toàn

Thu nhập khá

Tại xã Tuy Đức, gia đình anh Thái Vĩnh Thạnh, thôn 1 hiện đang tập trung chăm sóc gần 4 ha cây trồng ngắn ngày, chủ yếu là khoai lang, bắp cải, gừng và một số loại rau, củ khác. Điểm khác biệt trong sản xuất năm nay là gia đình anh đã chú trọng áp dụng đồng bộ hơn quy trình canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tuân thủ thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

Nhờ đó, dù sản lượng không tăng nhưng chất lượng nông sản được cải thiện, sản phẩm có đầu ra và giá bán ổn định hơn so với trước. Hiện các loại rau, củ được bán tại vườn với giá bình quân khoảng 10.000 - 15.000 đồng/kg, mang lại nguồn lãi khá ổn định cho gia đình, khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Không chỉ riêng gia đình anh Thạnh, sản xuất cây trồng ngắn ngày đang trở thành một trong những hướng phát triển nông nghiệp được người dân xã Tuy Đức quan tâm. Toàn xã hiện có khoảng 500 ha sản xuất cây trồng ngắn ngày mỗi vụ, với các loại cây chủ lực như khoai lang, cải thảo, bắp cải, cà rốt và nhiều loại rau, củ khác. Việc đa dạng cây trồng, kết hợp áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp như giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất, hạn chế những rủi ro do biến động thị trường.

Cùng với sự chủ động của nông dân, các HTX ngày càng phát huy vai trò trong tổ chức sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật và kết nối tiêu thụ nông sản. Tại phường Bắc Gia Nghĩa, gần 5 năm qua, HTX Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Ha đã liên kết với hơn 100 thành viên, nông dân, tổ chức sản xuất trên 200 ha rau, củ, quả, nhiều diện tích đạt chứng nhận VietGAP. HTX phối hợp với các công ty, siêu thị và chợ đầu mối để tổ chức sản xuất, tiêu thụ gần 20 loại rau, củ, quả, chủ yếu như su su, cà tím, cà chua.

Gia đình anh Thái Vĩnh Thạnh, thôn 1, xã Tuy Đức chú trọng áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác nhằm bảo đảm chất lượng cây ngắn ngày an toàn

Là thành viên liên kết của HTX, chị Mai Thị Yến Dung hiện có gần 2 ha trồng cà tím, cà chua, bắp cải, bí ngô, su su... Chị Dung cho biết, tham gia HTX giúp gia đình không còn phụ thuộc vào một vài loại cây nhất định, học được một số kỹ thuật canh tác nên hiệu quả kinh tế cũng được cải thiện. Hằng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu về hàng trăm triệu đồng.

Tổ chức sản xuất bài bản

Khu vực phía Tây Lâm Đồng có lợi thế về điều kiện đất đai, với quy mô diện tích sản xuất cây trồng ngắn ngày các loại khoảng 85.000 ha. Cùng với khí hậu mát mẻ, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển và luân canh nhiều loại rau, củ, quả. Nhóm cây trồng này không chỉ góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản xuất nông nghiệp mà còn tạo nguồn thu nhập thường xuyên, giúp người dân linh hoạt bố trí mùa vụ và khai thác hiệu quả diện tích đất canh tác.

Chính vì thế, hiện nay cùng với cây công nghiệp, cây dài ngày, các xã, phường đang quan tâm định hướng, hỗ trợ nông dân và HTX đổi mới phương thức sản xuất, từng bước chuyển từ tư duy chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Trong đó, việc lựa chọn giống phù hợp, áp dụng quy trình canh tác an toàn, sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ được xem là những giải pháp quan trọng.

Khi người dân, HTX và địa phương cùng tham gia định hướng, tổ chức sản xuất bài bản, nông sản sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị, cải thiện thu nhập cho người trồng và góp phần bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng.

Người dân ở Tây Lâm Đồng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm cây ngắn ngày