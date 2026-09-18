Nâng chất lượng bữa ăn từ những điều nhỏ nhất

Chỉn chu từ khâu chuẩn bị

Trung tá QNCN Nguyễn Thị Liễu, Bếp trưởng chia sẻ: Để có những bữa ăn chu đáo, bảo đảm chất lượng phục vụ học viên, công việc tại bếp ăn Hệ 6 bắt đầu từ khá sớm. Khi nhiều cán bộ, học viên chưa bước vào giờ học, cán bộ, nhân viên làm công tác nuôi quân đã có mặt tại khu vực bếp, kiểm tra thực phẩm, chuẩn bị nguyên liệu và triển khai các phần việc theo kế hoạch. Trong tổ chức bữa ăn tập thể, mỗi khâu đều có ý nghĩa riêng. Thực phẩm phải được tiếp nhận, kiểm tra, bảo quản đúng quy định; rau, củ, quả được sơ chế sạch; thịt, cá và các loại thực phẩm khác được phân loại, xử lý phù hợp trước khi đưa vào chế biến. Dụng cụ, trang thiết bị phục vụ chế biến cũng được kiểm tra, vệ sinh thường xuyên. Những công việc ấy lặp lại mỗi ngày, tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự cẩn thận, trách nhiệm và tính kỷ luật cao. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình chuẩn bị cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn. Nhận thức rõ điều đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phục vụ bếp ăn Hệ 6 luôn chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ nguồn thực phẩm đầu vào đến quá trình chế biến, chia ăn và vệ sinh sau bữa ăn đều được tổ chức theo nền nếp.

Chỉ huy Hệ 6 kiểm tra công tác chế biến thực phẩm tại bếp ăn

Đổi mới từ những món ăn quen thuộc

Với bếp ăn tập thể, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định lượng là yêu cầu quan trọng; song để nâng cao chất lượng phục vụ, việc xây dựng thực đơn cũng cần được quan tâm thường xuyên đổi mới. Những món ăn quen thuộc nếu được chế biến phù hợp, thay đổi cách thức và kết hợp hợp lý vẫn có thể tạo sự hấp dẫn trong mỗi bữa ăn. Bếp ăn Hệ 6 chú trọng xây dựng thực đơn phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tính cân đối giữa các nhóm thực phẩm. Các món ăn được luân phiên, hạn chế sự trùng lặp; việc chế biến được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị chung của cán bộ, học viên. Từ những nguyên liệu quen thuộc như thịt, cá, trứng, rau, củ, quả..., đội ngũ nhân viên bếp chủ động lựa chọn phương pháp chế biến phù hợp. Món ăn không chỉ bảo đảm yêu cầu về dinh dưỡng mà còn chú trọng màu sắc, hương vị và hình thức phục vụ. Một suất ăn được chuẩn bị chu đáo sẽ giúp người ăn cảm thấy ngon miệng hơn. Đối với cán bộ, học viên, nhất là những người học tập, nghiên cứu với cường độ cao, một bữa ăn bảo đảm chất lượng còn góp phần tái tạo sức khỏe, duy trì thể lực và tinh thần để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Bởi vậy, đối với nhân viên nuôi quân, “làm hết việc” chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Điều quan trọng hơn là phải làm sao để mỗi bữa ăn thực sự đáp ứng nhu cầu, chiếm lĩnh niềm tin và sự hài lòng của người ăn.

Sạch từ gian bếp đến bàn ăn

Trong câu chuyện nâng cao chất lượng phục vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu món ăn ngon tạo sự hài lòng thì thực phẩm an toàn, khu vực chế biến sạch sẽ chính là nền tảng để bảo vệ sức khỏe người ăn. Tại bếp ăn Hệ 6, vệ sinh được thực hiện thường xuyên trong từng công đoạn. Khu vực sơ chế, chế biến, chia ăn được sắp xếp khoa học. Dụng cụ chế biến được vệ sinh, bảo quản theo quy định. Sau mỗi bữa ăn, khu vực phục vụ được thu dọn, làm vệ sinh, chuẩn bị cho bữa tiếp theo. Cùng với đó, việc kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, chế biến và phục vụ thức ăn được duy trì nghiêm túc. Chế độ lưu mẫu thức ăn được thực hiện nghiêm túc; các khâu liên quan đến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Điều đáng nói là yêu cầu “sạch” không chỉ nằm ở khu vực bếp. Đó còn là ý thức của mỗi cán bộ, nhân viên và người ăn. Giữ gìn vệ sinh nhà ăn, thực hiện đúng nền nếp ăn uống, sử dụng thực phẩm tiết kiệm... đều góp phần xây dựng môi trường ăn uống chính quy, văn minh, lịch sự và hiện đại.

Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu.

Tận tâm trong từng suất ăn

Cùng với chất lượng món ăn, thái độ phục vụ của nhân viên, chiến sĩ cũng là yếu tố góp phần tạo nên chất lượng của bếp ăn. Một suất ăn được đưa đến đúng giờ, đầy đủ, nóng và bảo đảm vệ sinh thể hiện tinh thần trách nhiệm của người phục vụ. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ bếp ăn Hệ 6 xác định, công việc của mình liên quan trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của cán bộ, học viên. Vì vậy, mỗi người đều cố gắng hoàn thành tốt phần việc được giao, từ chuẩn bị nguyên liệu, chế biến đến chia ăn và vệ sinh sau bữa ăn. Có những ngày công việc nhiều, thời gian chuẩn bị gấp, nhưng yêu cầu phục vụ vẫn phải bảo đảm. Chính trong những thời điểm đó, tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp và tính kỷ luật của đội ngũ làm bếp được thể hiện rõ nhất. Bếp trưởng và nhân viên luôn đồng hành cùng nhau, thường xuyên trao đổi về chất lượng món ăn, cách chế biến, cách tổ chức phục vụ; qua đó kịp thời điều chỉnh những vấn đề chưa phù hợp. Những góp ý từ cán bộ, học viên cũng được xem là cơ sở để bếp ăn tiếp tục hoàn thiện chất lượng phục vụ.

Lấy sự hài lòng của cán bộ, chiến sĩ, học viên làm động lực

Nâng cao chất lượng phục vụ không thể chỉ dựa vào những quy định trên giấy mà cần bắt đầu từ thực tiễn. Vì vậy, việc nắm bắt ý kiến của người ăn có ý nghĩa thiết thực đối với bếp ăn Hệ 6. Thông qua quá trình phục vụ và phản hồi của cán bộ, học viên, đội ngũ làm bếp có thêm cơ sở để điều chỉnh thực đơn, cách chế biến và phương thức phục vụ. Món nào phù hợp tiếp tục được phát huy; những món chưa thật sự phù hợp được nghiên cứu điều chỉnh. Cách làm ấy góp phần tạo sự gần gũi giữa người phục vụ và người ăn. Người làm bếp hiểu hơn nhu cầu của học viên; ngược lại, học viên cũng hiểu hơn công việc lặng thầm nhưng có ý nghĩa lớn lao phía sau mỗi bữa ăn. Đó chính là sự thay đổi bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

Thượng tá Nguyễn Thọ Giang, Bí thư đảng ủy, Chính trị viên Hệ 6 khẳng định: Nâng chất lượng phục vụ học viên từ những điều nhỏ nhất vì thế không chỉ là yêu cầu đối với bếp ăn mà còn là biểu hiện cụ thể, sinh động của tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong công tác phục vụ. Mỗi bữa ăn được chuẩn bị chu đáo sẽ góp phần tạo thêm sức khỏe, niềm tin và động lực để mỗi học viên Hệ 6 hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, rèn luyện.