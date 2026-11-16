Nâng chất lượng bữa ăn bán trú từ kiến thức, kỹ năng thực tiễn

Hơn 200 đại biểu tham dự buổi tập huấn chiều ngày 12/11

Từ thực đơn cân bằng đến bữa ăn an toàn

Từ ngày 10 - 12/11, Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lâm Đồng phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Chương trình thu hút hơn 300 đại biểu đến từ 89 trường, gồm cán bộ quản lý, nhân viên y tế, tổ trưởng bếp ăn và nhân viên cấp dưỡng.

Tại các lớp tập huấn, đại biểu được hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường gắn với tăng cường hoạt động thể lực; cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục và định hướng tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú. Đặc biệt, nội dung thực hành phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” nhận được sự quan tâm bởi tính ứng dụng trực tiếp trong hoạt động bán trú tại các trường. Thông qua phần mềm, nhà trường có thể lựa chọn thực đơn từ ngân hàng món ăn có sẵn hoặc chủ động xây dựng thực đơn phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm cân đối dinh dưỡng theo lứa tuổi. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn quy trình chế biến, tổ chức bếp ăn bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý.

TS. Nguyễn Nho Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên - Bộ GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn chiều ngày 10/11

Những tình huống thường gặp trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú như lựa chọn nguyên liệu, kiểm soát thực phẩm đầu vào, giám sát chế biến và chia suất ăn cũng được đưa ra trao đổi. Qua giải đáp của báo cáo viên, chuyên gia, đội ngũ phụ trách có thêm kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng vào công việc tại trường. Cô Nguyễn Thị Vân, nhân viên văn phòng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (xã Nhân Cơ) cho biết: “Phần mềm với thực đơn phong phú, hướng dẫn chế biến phù hợp lứa tuổi giúp nhà trường tiết kiệm thời gian, thuận lợi hơn trong tổ chức bữa ăn”. Còn bà Hàn Thị Bích Hiền - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Xuân An (phường Hàm Thắng) đánh giá, chương trình tập huấn giúp đội ngũ củng cố kiến thức dinh dưỡng, nâng cao kỹ năng tổ chức bữa ăn và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Để mỗi bữa ăn thêm đủ chất, an toàn

Ông Huỳnh Văn Hiếu - Trưởng Phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD&ĐT Lâm Đồng cho biết, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày càng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú. Qua đó, góp phần chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện cho học sinh. Gần 10 năm qua, phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đã hỗ trợ hiệu quả các trường. Tuy nhiên, khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực vẫn cần được tháo gỡ thông qua tập huấn, nâng cao kỹ năng tổ chức bữa ăn an toàn, đủ chất.

Giao diện website Dự án Bữa ăn học đường

Dự án Bữa ăn học đường do Bộ GD&ĐT, Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế) và Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp thực hiện nhằm cải thiện sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng của học sinh tiểu học. Đến tháng 8/2026, dự án đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, với hơn 4.500 trường tiểu học bán trú áp dụng các nội dung của dự án và hơn 2,2 triệu học sinh được hưởng lợi mỗi năm. Riêng phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” cung cấp hơn 120 bộ thực đơn với trên 360 món ăn, được Hội đồng Khoa học Viện Dinh dưỡng quốc gia thẩm định. Các trường có thể sử dụng miễn phí tại website www.buaanhocduong.com.vn.

Học sinh Trường Tiểu học Phú Thủy 1, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng tìm hiểu Áp phích “3 phút thay đổi nhận thức”

Bên cạnh cải thiện chất lượng bữa ăn, dự án còn chú trọng giáo dục dinh dưỡng qua chương trình “3 phút thay đổi nhận thức”, giúp học sinh hiểu giá trị dinh dưỡng của thực phẩm và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh. Sáng kiến “Quầy buffet rau” khuyến khích các em ăn nhiều rau, củ; mô hình “Trường học xanh” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa.

Thông qua việc kết hợp giáo dục dinh dưỡng với thực hành hằng ngày, các trường từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, bảo đảm dinh dưỡng, an toàn và chăm sóc tốt hơn sức khỏe học sinh.