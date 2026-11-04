Nâng chất lượng bồi dưỡng cán bộ

Cân đối việc học với nhiệm vụ ở cơ sở

Bà Nguyễn Thị Tuyết Phương, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã An Thới Đông, vừa hoàn thành khóa bồi dưỡng 10 ngày về công nghệ thông tin và chuyển đổi số do Văn phòng Thành ủy TPHCM phối hợp Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức. Trong thời gian bà Phương tham gia khóa học, lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy xã phân công nhân sự hỗ trợ bà xử lý công việc. Nhờ đó, hoạt động chung của cơ quan vẫn được duy trì, tiến độ công việc không bị gián đoạn.

Khóa học có những nội dung bà Phương có thể áp dụng ngay khi trở về đơn vị, nhất là trong quản lý dữ liệu và lưu trữ điện tử. Từ thực tế tham gia khóa học, bà Phương mong muốn các chương trình bồi dưỡng dành thêm thời lượng thực hành, tập trung giải quyết những vấn đề cán bộ thường gặp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu việc tổ chức lớp theo cụm địa bàn hoặc kết hợp giữa học trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công tác tại những địa phương xa trung tâm thành phố.

Còn ông Nguyễn Minh Phương, Quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thạnh, chuẩn bị tham gia chương trình đào tạo Cao cấp Lý luận chính trị. Việc ông tham gia lớp học buộc trung tâm phải bố trí nhân sự thay thế, bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn.

Mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thạnh tiếp nhận trung bình khoảng 100 hồ sơ. Dù phần lớn thủ tục được người dân thực hiện trực tuyến, ông Phương vẫn theo dõi hoạt động chung và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ. Ngoài băn khoăn đồng nghiệp phải choàng gánh thêm việc khi mình đi học, ông cũng lo ngại bản thân gặp một số khó khăn trong tham gia các cuộc họp quan trọng, nắm bắt các yêu cầu, chỉ đạo và tình hình hoạt động của đơn vị.

Ông bày tỏ mong muốn các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sẽ được tổ chức linh hoạt, phù hợp, nội dung đào tạo bám sát nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Ông Nguyễn Minh Phương (trái) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thạnh, TPHCM. Ảnh: CẨM TUYẾT

Theo TS Thân Ngọc Anh, Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II, không chỉ tổ chức các lớp học thuận tiện cho cán bộ cơ sở tham gia, nội dung bồi dưỡng cũng cần cập nhật kịp thời các nghị quyết, chỉ thị và văn bản mới. Khi truyền đạt, giảng viên chắt lọc những nội dung cốt lõi, sử dụng cách diễn đạt dễ hiểu và gắn kiến thức với tình hình cụ thể tại địa phương. Bài giảng phải làm rõ cách triển khai trong thực tế, tránh truyền đạt rập khuôn, khiến người học khó liên hệ với công việc đang đảm trách.

Tổ chức thực hiện linh hoạt

Theo Quy định 222-QĐ/TW của Ban Bí thư, trường chính trị tỉnh, thành phố quản lý thống nhất về chuyên môn, chương trình, học liệu, đội ngũ giảng viên, đồng thời phối hợp đảng ủy cấp xã tổ chức lớp học tại địa bàn hoặc bằng hình thức phù hợp, tăng cường đào tạo trực tuyến, bảo đảm chất lượng, thuận lợi cho người học và sát yêu cầu của cơ sở...

Học viện Cán bộ TPHCM đang phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM và các cơ quan liên quan xây dựng đề án tiếp nhận nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ từ các trung tâm chính trị cấp xã.

TS Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, khẳng định: “Quan điểm là thống nhất quản lý chuyên môn, nhưng tổ chức thực hiện phải linh hoạt; đổi mới mô hình nhưng không để gián đoạn việc học tập của cán bộ; chuyển giao nhiệm vụ phải đi đôi với bảo đảm nguồn lực và chất lượng”.

Học viện Cán bộ TPHCM dự kiến phát huy 3 cơ sở hiện có tại các phường Bình Thạnh, Thủ Dầu Một và Bà Rịa; đồng thời phối hợp các đảng ủy xã, phường, đặc khu khảo sát nhu cầu, xác định số lượng học viên và lựa chọn địa điểm tổ chức lớp.

TS Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM, gợi ý, cần tổ chức mạng lưới bồi dưỡng theo hướng tập trung quản lý chuyên môn nhưng linh hoạt về địa điểm. Các điểm đào tạo theo cụm địa bàn đảm nhiệm việc tổ chức lớp, hỗ trợ học viên. Cơ sở vật chất của các trung tâm chính trị sau sắp xếp có thể được xem xét sử dụng làm điểm học phù hợp, giúp cán bộ ở xa thành phố có thể tham gia lớp học thuận tiện hơn.

Về phương pháp đào tạo, TS Phạm Ngọc Lợi thông tin, Học viện Cán bộ TPHCM tập trung nghiên cứu theo hướng kết hợp linh hoạt giữa học trực tiếp và trực tuyến, căn cứ vào nội dung từng chuyên đề. Những bài giảng có thể chuẩn hóa thành học liệu số phù hợp với hình thức trực tuyến; các chuyên đề cần thảo luận, thực hành và xử lý tình huống nên tổ chức trực tiếp để học viên có điều kiện trao đổi với giảng viên và đồng nghiệp.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, thành phố hiện có 38 trung tâm chính trị cấp xã. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các trung tâm đã tổ chức 323 lớp với 25.499 học viên. Ở cấp thành phố, từ đầu năm đến nay, Học viện Cán bộ TPHCM đã tổ chức 33 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức với 4.510 lượt học viên; 32 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị với 1.411 học viên.

Cùng với việc sắp xếp, tổ chức lớp học, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM và Học viện Cán bộ TPHCM tiếp tục xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ xuất phát từ yêu cầu công việc.

Theo đó, nhu cầu của cơ quan sử dụng cán bộ sẽ được khảo sát để xác định những hạn chế về kiến thức, kỹ năng và năng lực thực thi. Chương trình dự kiến thiết kế theo nhóm đối tượng, chức danh, vị trí việc làm; cập nhật chủ trương, chính sách mới và gắn với các tình huống thực tế như quản trị địa phương, xây dựng Đảng, tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Phú Thạnh, TPHCM: Vừa đi học, vừa lo hồ sơ tồn đọng Hàng năm, cấp ủy rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để cập nhật kiến thức, quy định mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước, từ đó cử cán bộ tham gia các lớp học phù hợp. Khi cán bộ đi học tập trung, đơn vị phân công người kiêm nhiệm, chia sẻ phần việc để duy trì nhân sự giải quyết hồ sơ của người dân. Tuy vậy, khối lượng công việc có thể dồn lại, khiến cán bộ vừa tham gia lớp học, vừa phải tranh thủ đầu giờ hoặc cuối ngày ký duyệt, xử lý thủ tục tồn đọng. Về nội dung, việc xác định nhu cầu bồi dưỡng phải gắn với nhiệm vụ của từng vị trí việc làm; đồng thời cần tính toán phương án nhân sự thay thế để việc học tập không ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp. ThS TRÀ VĂN TRUNG, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM: Chia nhỏ nội dung, bố trí thời gian học thích hợp Để khắc phục bất cập trong việc thực hiện nhiệm vụ và học tập, cần nghiên cứu những cách tổ chức bồi dưỡng linh hoạt hơn. Một hướng có thể xem xét là chia các nội dung phù hợp thành mô-đun học ngắn, khoảng 5-15 phút, để cán bộ chủ động nghiên cứu trong những khoảng thời gian có thể bố trí. Các buổi học trực tiếp được dành cho thảo luận, giải quyết tình huống và trao đổi những vấn đề phát sinh trong công việc. Chương trình vẫn phải bảo đảm nội dung lý luận chính trị, tính chính xác của học liệu và chất lượng đánh giá. Với các hình thức học trên môi trường số, cần có nền tảng phù hợp, bảo đảm an toàn thông tin và theo dõi được kết quả học tập. Ngày 3-11, Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Bối cảnh phát triển mới và những vấn đề đặt ra đối với xây dựng đội ngũ công chức phường của TPHCM”. Các đại biểu tập trung thảo luận những yêu cầu mới đối với công chức phường, nhất là khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực. TS Nguyễn Văn Nhứt, nguyên Trưởng Khoa Quản lý hành chính, Học viện Cán bộ TPHCM, nêu ý kiến, trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ công chức phường phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị địa phương hiện đại, kiến tạo phát triển. Luật Phát triển đô thị quy định rõ việc phân cấp, phân quyền, thẩm quyền từng cấp, đòi hỏi công chức phường chủ động thực hiện trách nhiệm, không né tránh, đùn đẩy. Ông Nhứt kiến nghị đổi mới đào tạo công chức phường theo vị trí việc làm, chú trọng đánh giá khả năng vận dụng sau đào tạo.

THU HƯỜNG