Nâng chất dòng vốn FDI

Đến nay, Đồng Nai có hơn 2,3 ngàn dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 47,1 tỷ USD. Kết quả này cho thấy sức hút của môi trường đầu tư Đồng Nai.

Đồng Nai có nhiều lợi thế là trung tâm công nghiệp hàng đầu của cả nước với các khu công nghiệp được quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại, kết nối các trung tâm kinh tế và thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến giao thông liên vùng đang mở ra dư địa phát triển mới cho công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ. Đây là những yếu tố DN rất quan tâm khi dự tính mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Thế nhưng, lợi thế không thể chuyển thành dòng vốn. Bởi vì, trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư, DN không chỉ nhìn vào vị trí hay quy mô thị trường. Điều DN cần là mặt bằng có sẵn, hạ tầng đồng bộ, nguồn điện ổn định, lao động có tay nghề và hồ sơ, thủ tục giải quyết nhanh, gọn. Vì trong đầu tư, chỉ cần chậm một khâu có thể ảnh hưởng đến tiến độ của cả dự án, kéo theo chi phí tăng, sức cạnh tranh giảm.

Vì vậy, Đồng Nai cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư bằng những việc làm cụ thể. Vướng mắc của DN phải được xử lý đúng thẩm quyền, đúng thời hạn. Quy hoạch khu công nghiệp phải gắn với giao thông, nhà ở công nhân và dịch vụ thiết yếu. Hạ tầng phải đi trước một bước, tránh tình trạng có dự án nhưng thiếu điều kiện triển khai. Cải cách hành chính cần được đo bằng thời gian và chi phí DN tiết kiệm được.

Vấn đề quan trọng hơn là Đồng Nai phải nâng chất lượng dòng vốn bằng ưu tiên những dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và đem lại giá trị gia tăng cao. Đồng thời, với các DN đang hoạt động, thành phố cần tạo điều kiện để mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Một điểm nữa thành phố cần đặc biệt quan tâm là liên kết giữa DN FDI với DN trong nước. Vốn đầu tư lớn nhưng nguyên liệu, linh kiện và dịch vụ đầu vào chủ yếu nhập khẩu thì giá trị giữ lại tại địa phương sẽ hạn chế. Do đó, Đồng Nai cần tăng kết nối cung - cầu, giúp DN nội địa đáp ứng tiêu chuẩn của các tập đoàn quốc tế để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc này sẽ giúp nâng cao sức cạnh tranh của DN trong nước.

Ngoài Hàn Quốc, nhiều DN Nhật Bản, Đài Loan, Hoa Kỳ, châu Âu… cũng dự kiến sẽ đầu tư mới, tăng thêm vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Đồng Nai. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu thu hút 3 tỷ USD vốn FDI. Cơ hội tăng vốn đang mở ra, nhưng Đồng Nai cần quan tâm hơn nữa đến hiệu quả của từng dự án và khả năng kết nối với DN trong nước. Vốn đăng ký lớn chưa đủ, điều quan trọng hơn là các dự án phải tạo ra giá trị gia tăng lớn, nâng cao năng lực sản xuất và giúp DN nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây mới là thước đo thực chất của hiệu quả thu hút dòng vốn FDI.