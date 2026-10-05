Nâng chất công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Đắk Lắk

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hoàng Lâm phát biểu ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Một trong những trọng tâm của hội thảo là các đại biểu trao đổi về những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn khi chính quyền địa phương bước vào giai đoạn vận hành theo mô hình mới. Thẩm quyền, trách nhiệm và phương thức phối hợp ở cơ sở có những thay đổi, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải nhanh chóng thích ứng. Thực tế tại Đắk Lắk cho thấy công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng.

Hội thảo đã cập nhật những quy định pháp luật mới, trong đó tập trung vào các quy định sửa đổi, bổ sung liên quan Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời cập nhật Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2025 và các quy định liên quan. Điều này đặc biệt cần thiết đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp xử lý công việc.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: NGUYỄN HÀ)

Đồng thời, hội thảo cũng tập trung thảo luận những nội dung chuyên sâu theo từng lĩnh vực quản lý, từng nhóm đối tượng nhằm góp phần nâng chất công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hoàng Lâm nhấn mạnh, hội thảo cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị cùng nhìn nhận những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Những kinh nghiệm, cách làm cũng như khó khăn, vướng mắc được trao đổi tại hội thảo sẽ góp phần làm rõ nguyên nhân, tìm giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Thông qua hội thảo, những kinh nghiệm, tình huống thực tiễn tại Đắk Lắk cũng là nguồn thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, góp phần gắn nội dung đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra với yêu cầu thực tế trong thực thi công vụ.