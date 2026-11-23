Nâng cấp tiện nghi ô tô và yêu cầu an toàn khi vận hành
Xu hướng cá nhân hóa ô tô đang ngày càng đa dạng, khi nhiều chủ xe lựa chọn nâng cấp hệ thống âm thanh, ánh sáng và các thiết bị tiện nghi để tăng trải nghiệm sử dụng. Tuy nhiên, việc lắp đặt thêm thiết bị không chỉ đáp ứng sở thích cá nhân mà còn phải phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của phương tiện. Bởi những thay đổi dù nhỏ, nếu không được thực hiện đúng cách, cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cap-tien-nghi-o-to-va-yeu-cau-an-toan-khi-van-hanh-246261123181326216.htm