Khi trời trở rét, tài xế không nên để xe chạy không tải quá lâu như trước đây. Với xe hiện đại, chỉ cần chờ 30–60 giây với động cơ xăng hoặc vài phút với động cơ tăng áp và diesel, sau đó lái nhẹ nhàng trong vài kilomet đầu. Việc tăng tốc đột ngột ngay sau khi nổ máy sẽ làm tăng mài mòn động cơ và lãng phí nhiên liệu.