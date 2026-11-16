Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Chile lên Đối tác Chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Chile José Antonio Kast Rist hội đàm chiều 16-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25-3-1971 – 25-3-2026), tạo xung lực mới đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới sâu rộng và thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc hội đàm chiều 16-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi Chile là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latinh và là quốc gia đầu tiên ở Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (25-3-1971).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Chile dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tổng thống nước Cộng hòa Chile José Antonio Kast Rist tại cuộc hội đàm chiều 16-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist khẳng định, Chile coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời mong muốn phát triển mối quan hệ cùng có lợi vì sự phát triển bền vững của hai nước. Với 35 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, Chile sẵn sàng làm cầu nối, cửa ngõ kết nối Việt Nam với các nền kinh tế tại khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới.

Tổng thống Chile mong muốn hai bên phát huy tối đa hiệu quả của Ủy ban Thương mại tự do Việt Nam - Chile, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước khai thác hiệu quả các ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực: đầu tư, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, tài chính, ngân hàng và du lịch.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, quan hệ Việt Nam - Chile đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bước sang một cấp độ phát triển mới, với độ tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng, thực chất và đan xen lợi ích chặt chẽ hơn.

Trên cơ sở các nguyên tắc chung của quan hệ song phương và sự tương đồng về lợi ích trên bình diện song phương, khu vực cũng như toàn cầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist quyết định chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Chile lên Đối tác Chiến lược; thống nhất sớm xây dựng kế hoạch hành động để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả 6 trụ cột trọng tâm của khuôn khổ mới.

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam - Chile được công bố cùng ngày nêu rõ 6 trụ cột hợp tác, gồm: chính trị - ngoại giao; kinh tế - thương mại; nông nghiệp; khoa học - công nghệ; giáo dục - văn hóa; quốc phòng - an ninh.

Ngay sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Antonio Kast Rist đã gặp gỡ chung với báo chí hai nước và quốc tế, ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam - Chile.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống José Antonio Kast Rist cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chile.

* Cũng trong chiều 16-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng thống nước Cộng hòa Chile José Antonio Kast Rist và Đoàn đại biểu cấp cao Chile hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng thống nước Cộng hòa Chile José Antonio Kast Rist và Đoàn đại biểu cấp cao Chile hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc thiết lập và triển khai Đối tác Chiến lược giữa hai nước; mong muốn cùng Quốc hội Chile đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố nền tảng chính trị, định hướng và hỗ trợ quan hệ Việt Nam - Chile phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội thông báo, Quốc hội Việt Nam khóa XVI đã thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Chile; hoan nghênh Hạ viện Chile tái thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Chile - Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, hai nhóm nghị sĩ sẽ trở thành cầu nối quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội cũng như tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng thống Chile José Antonio Kast Rist bày tỏ mong muốn Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược, mang lại kết quả cụ thể vì sự phát triển cùng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác tại hai khu vực và trên thế giới.

Ngày 16-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống José Antonio Kast Rist cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chile đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Chile; thăm một số cơ sở văn hóa, lịch sử tại Hà Nội.