Nâng cấp QL53: Vĩnh Long chủ động chuẩn bị mặt bằng, bảo đảm quyền lợi người dân

Sáng 29/9, UBND tỉnh Vĩnh Long có buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới về công tác môi trường, xã hội và giải phóng mặt bằng trên tuyến QL.53 và tuyến QL.62 thuộc dự án ba tuyến QL 53,62,91B kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.

QL53 qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều dài khoảng 41km

Sớm thống nhất phương án giải phóng mặt bằng

Tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng Thế giới khẳng định, Ngân hàng Thế giới sẽ cung cấp khoản vay hơn 251 triệu USD (tương đương hơn 6.314 tỷ đồng) để triển khai thực hiện dự án nâng cấp ba tuyến QL 53, 62 và 91B. Riêng tuyến QL53 qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long với tổng chiều dài khoảng 41km, trong đó có 17km tuyến tránh.

Ngân hàng Thế giới đề nghị Ban Quản lý dự án Miền Bắc (đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần 1 nâng cấp, cải tạo QL 53) và các đơn vị có liên quan, sớm xác định rõ trách nhiệm từng bên, thống nhất phương án tái định cư, giải phóng mặt bằng và tổ chức tham vấn cộng đồng đánh giá tác động môi trường.

Đặc biệt, hai khu tái định cư dự kiến phục vụ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đoàn công tác cũng kiến nghị tỉnh Vĩnh Long cần làm rõ quy hoạch và khả năng sẵn sàng phục vụ người dân bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường bộ Miền Bắc cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường bộ Miền Bắc cho biết, đến nay, đơn vị đã hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long cùng 10 xã, phường có dự án đi qua.

Ban Quản lý dự án Đường bộ Miền Bắc đang phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường liên quan triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án.

Theo thống kê, có 2.232 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, 218 hộ phải di dời, tập trung tại xã Long Hồ, Hiếu Phụng và Càng Long. Qua khảo sát, có 69 hộ có nhu cầu nhận đất tái định cư. Dự kiến, các trường hợp này sẽ được bố trí tại khu tái định cư Long Hồ và Càng Long.

Đảm bảo quyền lợi người dân

Quang cảnh buổi làm việc

Qua lắng nghe ý kiến của các đơn vị, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh không chờ đến khi Hiệp định vay hoàn tất mà sẽ triển khai song song các phần việc thuộc trách nhiệm của địa phương.

Cụ thể, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban Quản lý dự án đường bộ Miền Bắc thành lập tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng QL53; giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư và di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến như điện, nước.

Đồng thời chỉ đạo các xã, phường có dự án đi qua tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm quyền lợi của người dân, trong đó điều kiện sống sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng được bảo đảm bằng hoặc tốt hơn trước.

Đối với hai khu tái định cư dự kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp cùng với các sở ban ngành có liên quan chủ động chuẩn bị phương án tái định cư. Các tiêu chí, chính sách của Ngân hàng Thế giới sẽ được nghiên cứu, đưa vào dự thảo phương án tái định cư.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh công tác bồi thường, hộ trợ, tái định cư sẽ bảo đảm quyền lợi của người dân.

Sau khi các thủ tục liên quan được hoàn tất, tỉnh sẽ khẩn trương phê duyệt phương án và tổ chức lấy ý kiến người dân. Trường hợp người dân đồng thuận sớm, việc chi trả sẽ được thực hiện ngay theo quy định.

Dự án 3 tuyến QL (53, 62, 91B) kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (dự án nâng cấp, cải tạo 3 tuyến QL) đang được chủ đầu tư phấn đấu khởi công vào cuối năm 2026.

Theo Quyết định phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.288 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng trong nước. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.794 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 5.988 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Cụ thể, nâng cấp, cải tạo QL 53 với chiều dài khoảng 41km qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư hơn 2.573 tỷ đồng; nâng cấp, cải tạo QL 62, chiều dài khoảng 69km qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tổng mức đầu tư hơn 3.202 tỷ đồng; nâng cấp, cải tạo QL 91B (Nam sông Hậu), chiều dài khoảng 141km qua địa bàn TP Cần Thơ và Cà Mau. Tổng mức đầu tư hơn 3.407 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đường bộ Miền Bắc (Cục Đường Bộ Việt Nam) được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án thành phần 1, dự án thành phần 2; Ban Quản lý dự án đường bộ Miền Nam (Cục Đường Bộ Việt Nam) triển khai thực hiện dự án thành phần 3.