Nâng cấp năng lực cho Cảng Cam Ranh

Dự án Xây dựng Bến số 2 - Cảng Ba Ngòi (giai đoạn 2) đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Mới đây, Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh có văn bản gửi UBND tỉnh kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc, đầu tư dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Vướng thủ tục đầu tư

Dự án Xây dựng Bến số 2 - Cảng Ba Ngòi được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 9-4-2010 cho Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam với quy mô sử dụng đất khoảng 18ha. Dự án được khởi công ngày 26-5-2010 và đã đầu tư 3 phân đoạn thuộc bước 1 với tổng chiều dài 180m, chiều rộng 30m và được Cục Hàng hải Việt Nam công bố đưa vào khai thác trong năm 2013. Ngày 3-4-2013, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chuyển giao Dự án Xây dựng Bến số 2 (giai đoạn 1) cho Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh để tiếp tục quản lý, khai thác và đầu tư.

Tàu hàng cập Cảng Cam Ranh.

Trong quá trình khai thác, sản lượng hàng hóa và tàu thuyền thông qua cảng ngày càng tăng. Năm 2019, được sự chấp thuận của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh thực hiện các thủ tục xin chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi, với các hạng mục chính gồm: Xây dựng mới cầu dẫn; nâng cấp bến số 1 để tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 tấn giảm tải; nâng cấp bến số 2 để tiếp nhận tàu trọng tải đến 70.000 tấn giảm tải và tàu trọng tải đến 7.000 tấn tại tuyến bến phía trong. Dự án này đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 20-10-2020.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh cho biết, qua rà soát hồ sơ, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Dự án Bến số 2 hiện vẫn đứng tên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, trong khi dự án giai đoạn 1 đã được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh quản lý, khai thác từ năm 2013. Việc điều chỉnh thông tin nhà đầu tư là nội dung cần được hoàn tất để công ty triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

Sớm triển khai để đáp ứng nhu cầu

Trong những năm gần đây, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Cam Ranh tăng nhanh. Cụ thể, năm 2020 đạt khoảng 2 triệu tấn; năm 2025 đạt hơn 4,22 triệu tấn; đến hết tháng 8-2026, sản lượng đạt hơn 4,48 triệu tấn và dự kiến tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm. Sản lượng tăng nhanh trong khi hệ thống cầu bến hiện hữu còn hạn chế đã tạo áp lực lớn đối với hoạt động khai thác. Hiện bến số 1 và bến số 2 sử dụng chung một cầu dẫn để kết nối với hệ thống kho, bãi phía trong. Cầu dẫn hiện hữu có bề rộng hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức đồng thời các luồng phương tiện, thiết bị và hàng hóa trong điều kiện sản lượng ngày càng tăng.

Theo ông Thắng, việc sớm đầu tư cầu dẫn mới là cần thiết nhằm tăng năng lực kết nối giữa cầu cảng và khu hậu phương; phân luồng phương tiện; giảm ùn tắc, xung đột giao thông; nâng cao an toàn khai thác; đồng thời tạo điều kiện phát huy hiệu quả năng lực của bến số 1 và bến số 2. Mặt khác, việc 2 bến phụ thuộc vào một cầu dẫn cũng tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn hoạt động khai thác khi cầu dẫn hiện hữu phải sửa chữa, bảo trì hoặc xảy ra sự cố, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác của cả 2 bến. Theo phương án dự kiến, cầu dẫn mới được bố trí tại vị trí phù hợp với quy hoạch tổng thể dự án, có khả năng kết nối với hệ thống giao thông nội bộ và đáp ứng yêu cầu khai thác lâu dài của cảng. Hạng mục cầu dẫn không phải là hạng mục phát sinh ngoài dự án mà thuộc quy mô Dự án Xây dựng Bến số 2 - Cảng Ba Ngòi và Dự án Đầu tư xây dựng nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi đã được các cấp có thẩm quyền xem xét.

Để sớm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm điều kiện triển khai dự án và đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng tại Cảng Cam Ranh, Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, hướng dẫn và hỗ trợ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh sớm hoàn thành thủ tục điều chỉnh Dự án Xây dựng Bến số 2 - Cảng Ba Ngòi, trong đó có nội dung điều chỉnh nhà đầu tư từ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sang Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh theo quy định. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, hàng hải và các thủ tục có liên quan để sớm triển khai hạng mục cầu dẫn mới ngay sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.