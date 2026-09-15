Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng dài 38,8km

Đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng được đầu tư mở rộng có chiều dài khoảng 38,8km (trong đó khoảng 25,7km cải tạo, nâng cấp và 13,1km xây dựng mới), quy mô 4 làn xe.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn đang hoàn thiện, chuẩn bị khai thác.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.250 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 3.100 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến năm 2026 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2029.

Việc nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng nhằm tăng cường kết nối giao thông của tỉnh Cao Bằng với mạng lưới giao thông quốc gia, các tỉnh trong khu vực, khu di tích Pác Bó...

Đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải, nâng cao an toàn giao thông và góp phần phát triển kinh tế xã hội, du lịch, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch.

Đường Hồ Chí Minh có điểm đầu tại Pác Bó (tỉnh Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (tỉnh Cà Mau), dài 3.183km với tuyến chính dài 2.499km, nhánh phía Tây dài 684km.