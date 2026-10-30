Công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Chánh Phú Hòa 002 dài gần 6,4km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, vận tốc thiết kế 40 km/giờ. Mặt đường rộng 7m, kết cấu bê tông nhựa nóng.

Khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Chánh Phú Hòa 002

Dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng thông minh, sử dụng đèn LED kết nối trung tâm điều khiển. Tổng mức đầu tư dự án hơn 126 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2028.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: DUY TRẦN

Theo Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa Nguyễn Công Quan, việc nâng cấp tuyến đường giúp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp. Công trình cũng góp phần chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tạo động lực cho địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: DUY TRẦN

Tại lễ khởi công, lãnh đạo địa phương yêu cầu các đơn vị thi công và tư vấn giám sát đề cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nhân lực, máy móc, tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình, hoàn thành dự án đúng tiến độ.