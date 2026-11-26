Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.N

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã trình bày phương án kiến trúc, quy mô và tổng mức đầu tư dự án nâng cấp Khu mộ liệt sĩ Hà Tĩnh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến bố trí 22 tỉ đồng để thực hiện công trình, nhằm cải tạo, nâng cấp khu mộ, tạo không gian trang nghiêm, khang trang, đáp ứng nhu cầu thăm viếng, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Để dự án được triển khai thuận lợi, tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tỉnh Quảng Trị quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện trong quá trình thực hiện, nhất là các thủ tục liên quan, bảo đảm công trình được đầu tư đúng quy định và phát huy hiệu quả.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc đầu tư, nâng cấp Khu mộ liệt sĩ Hà Tĩnh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là công trình có ý nghĩa quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tỉnh Quảng Trị sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hà Tĩnh, hỗ trợ triển khai dự án bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Tại buổi làm việc, đại biểu hai tỉnh đã trao đổi, thống nhất về phạm vi, quy mô đầu tư, phương án kinh phí, tiến độ thực hiện và trách nhiệm phối hợp của các đơn vị liên quan. Đồng thời, bàn các giải pháp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai công trình theo đúng quy định.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5/2027, kịp thời phục vụ các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần làm đẹp thêm không gian tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hàng vạn người con ưu tú đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.N