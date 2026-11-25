Theo phản ánh của người dân sinh sống tại hẻm 217 Bùi Đình Túy, thời gian qua, đơn vị thi công tiến hành đào đường, cải tạo hệ thống thoát nước tại nhiều đoạn hẻm. Đây là công trình được người dân kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, khắc phục tình trạng ngập úng, nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân trong khu vực.

Dự án nâng cấp, cải tạo cụm hẻm 217 Bùi Đình Túy kết nối hẻm 125 Bùi Đình Túy bị người dân phản ánh thi công thiếu an toàn

Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn trong quá trình thi công đang bộc lộ nhiều vấn đề đáng lo ngại. Qua hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, nhiều đoạn hẻm bị đào xới, xuất hiện hàng loạt hố đào nằm ngay giữa lối đi của người dân. Đáng nói, thay vì được che chắn cẩn thận theo quy định, nhiều vị trí nguy hiểm chỉ được quây bằng những cọc gỗ thô sơ, giăng dây cảnh báo màu đỏ - trắng. Bên dưới các hố đào là nước đen ngòm lẫn trong đó đất đá và rác thải. Một số vị trí đã lắp đặt hố ga nhưng chưa hoàn trả mặt đường, xung quanh vẫn còn khoảng trống chứa nước, tiềm ẩn nguy cơ người đi bộ hoặc phương tiện lưu thông bị lọt xuống.

Hố đào giữa hẻm được che chắn sơ sài

Tại một số đoạn, phần bê tông mặt đường hiện hữu bị khoét sâu phía dưới, tạo thành những khoảng rỗng ngay sát lối ra vào nhà dân. Với hiện trạng này, nguy cơ sụt lún, gãy vỡ mép đường khi có người hoặc phương tiện di chuyển qua là vấn đề cần được lưu ý.

Do đặc thù các tuyến hẻm nhỏ, nhà dân nằm san sát hai bên nên việc đào đường khiến không gian lưu thông bị thu hẹp đáng kể. Người dân phải di chuyển trên phần mặt đường còn lại, sát mép các hố đào. Tại một số vị trí, đất đá, vật liệu xây dựng, máy trộn bê tông và các cấu kiện phục vụ thi công cũng chiếm dụng một phần lối đi.

Dự án bịt gần hết lối đi khiến sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn

Mặc dù đơn vị thi công đã bố trí biển cảnh báo công trường, dây giăng và một số tấm chắn, song hình thức che chắn tại nhiều hố đào sơ sài, chủ yếu mang tính cảnh báo và đối phó, khó có khả năng ngăn người và phương tiện rơi xuống nếu xảy ra tình huống mất thăng bằng. Điều này càng đáng lo ngại khi công trình nằm trong khu dân cư đông đúc, nơi có trẻ em, người cao tuổi thường xuyên đi lại. Vào ban đêm hoặc khi trời mưa, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt, nguy cơ xảy ra tai nạn càng gia tăng.

Nhìn những hố đào chứa đầy nước đen, sâu hun hút, được che chắn bằng vài cọc gỗ và những sợi dây cảnh báo mỏng manh, chị Nguyễn Thu Hà (38 tuổi) không khỏi lo lắng vì chỉ cần một phút bất cẩn, một cú trượt chân hoặc một tình huống mất lái, hậu quả xảy ra sẽ khó lường. Đặc biệt, đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi, những hố đào này chẳng khác nào những cái bẫy giữa đường.

Một hố đào ngay trước cửa nhà dân không được che chắn cẩn thận

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng (QCVN 18:2021/BXD), ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng, các khu vực nguy hiểm tại công trường phải được nhận diện, kiểm soát và có biện pháp che chắn chắc chắn, bố trí phương tiện cảnh báo, chỉ dẫn phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động và cộng đồng dân cư khu vực lân cận.

Đối chiếu với những hình ảnh tại công trình nêu trên, có thể nhận thấy đơn vi thi công đã không thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn. Cùng với đó, đặt ra trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị giám sát trong công tác kiểm tra, giám sát an toàn thi công? Phương án tổ chức giao thông, bảo đảm lối đi an toàn cho người dân trong suốt quá trình thi công như thế nào?...

Mặt đường bị đào xới nham nhở ngay trước nhà dân nhưng không rào chắn

Được biết, ngày 26/8/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng thuộc dự án trên. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đồng Mỹ (Công ty Đồng Mỹ), với giá trúng thầu 15.275.512.153 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày kể từ ngày 16/9/2026.

Việc nâng cấp đường hẻm, cải tạo hệ thống thoát nước là chủ trương thiết thực, phục vụ lợi ích của người dân. Những bất tiện phát sinh trong quá trình thi công là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, không vì thế mà công tác bảo đảm an toàn cho cộng đồng dân cư được phép xem nhẹ.

Điều khiến người dân lo ngại nhất là nguy cơ xảy ra tai nạn khi công trình không được rào chắn để bảo đảm an toàn

Trước thực trạng trên, đề nghị UBND phường Bình Thạnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường cùng các đơn vị chức năng sớm kiểm tra hiện trường, yêu cầu nhà thầu khắc phục những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; bổ sung rào chắn chắc chắn, hệ thống cảnh báo ban đêm, bố trí lối đi phù hợp cho người dân, đồng thời có biện pháp xử lý nước đọng, đất đá và vật liệu xây dựng tại khu vực thi công. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định về an toàn, chất lượng và tiến độ thi công.