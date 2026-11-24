Quan tâm đầu tư, cải tạo chợ vùng nông thôn

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Vĩnh Long có quy mô diện tích và dân số lớn hơn trước, bao gồm nhiều địa bàn có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, khu vực nông thôn, vùng ven biển và những địa bàn còn khó khăn. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thương mại, phát triển thị trường và nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa tại khu vực nông thôn.

Trong hệ thống hạ tầng thương mại, chợ nông thôn là địa điểm giao thương quan trọng, đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa thiết yếu, đồng thời tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Việc duy trì, cải tạo và nâng cấp chợ vì vậy có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, trước khi sáp nhập, 100% số xã của tỉnh Vĩnh Long đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tỷ lệ xã đạt tiêu chí số 7 đối với xã nông thôn mới nâng cao đạt 65,6%, tương đương 93,7% kế hoạch.

Đầu tư, cải tạo chợ nông thôn góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trao đổi, mua bán hàng hóa. ảnh: báo Vĩnh Long

Đáng chú ý, các địa phương đã đăng ký đầu tư, cải tạo 8 chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Thạnh Hòa Sơn, Trường Thọ, Long Sơn, Phong Phú, Hòa Ân, Nhị Trường, Tân Mỹ và Trà Côn, với tổng kinh phí 7,696 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công.

Đối với các dự án này, Sở Công Thương thực hiện hướng dẫn chuyên môn, theo dõi, kiểm tra và phối hợp với địa phương trong quá trình triển khai; không trực tiếp quản lý nguồn vốn và không làm chủ đầu tư.

Cùng với việc đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, Sở Công Thương hướng dẫn các địa phương duy trì, nâng cao tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; xây dựng mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng cường tập huấn nghiệp vụ quản lý chợ cho cán bộ địa phương.

Những nội dung này góp phần nâng cao điều kiện hoạt động của chợ, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại tại khu vực nông thôn, trong đó có các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết nối hạ tầng thương mại với tiêu thụ sản phẩm địa phương

Bên cạnh đầu tư, cải tạo chợ, việc mở rộng đầu ra cho nông sản và sản phẩm đặc trưng cũng được tỉnh Vĩnh Long chú trọng thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và hỗ trợ phát triển thị trường.

Vĩnh Long có nhiều sản phẩm gắn với lợi thế sản xuất nông nghiệp và ngành nghề địa phương, trong đó có các sản phẩm từ dừa, trái cây và thực phẩm chế biến. Đây là nguồn hàng có tiềm năng tham gia các kênh phân phối, hội chợ và chương trình quảng bá sản phẩm trong và ngoài tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, trong năm 2026, tỉnh đã hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia hội chợ, triển lãm, sự kiện xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nhiều sản phẩm địa phương được hỗ trợ quảng bá như mật ong, nước mắm, sầu riêng sấy thăng hoa, mít sấy thăng hoa, dừa sáp, sản phẩm từ tổ yến, trà thảo dược và các sản phẩm chế biến khác.

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức Chương trình kết nối sản phẩm của tỉnh vào hệ thống siêu thị GO!.

Đáng chú ý, Sở Công Thương đã hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP của tỉnh tại hệ thống Co.opmart Vĩnh Long, đồng thời kết nối sản phẩm địa phương vào hệ thống siêu thị GO! và Co.opmart. Đây là hướng mở rộng kênh phân phối, giúp sản phẩm nông thôn có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng thông qua hệ thống bán lẻ hiện đại.

Cùng với đó, hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai thông qua các hội chợ, sự kiện quảng bá và chương trình kết nối cung cầu. Một số cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước; trong đó có hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đoàn giao dịch thương mại tại Trung Quốc năm 2026.

Việc kết nối sản phẩm vào các hệ thống phân phối và hỗ trợ tham gia hoạt động xúc tiến thương mại góp phần mở rộng cơ hội tiêu thụ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó, hoạt động phát triển hạ tầng thương mại từng bước gắn với nhu cầu thực tế của thị trường, thay vì chỉ tập trung vào xây dựng, sửa chữa các điểm kinh doanh.

Tuy nhiên, quá trình mở rộng thị trường vẫn còn những khó khăn. Báo cáo của Sở Công Thương cho biết, tại một số xã ven biển, việc triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử còn gặp trở ngại do khó phát sinh doanh thu số thực chất và thiếu dữ liệu kiểm chứng trực tuyến. Phần lớn chủ hộ kinh doanh là người lớn tuổi; một số địa bàn cách xa trung tâm, chi phí vận chuyển cao, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm.

Thực tế này cho thấy, bên cạnh hoàn thiện hạ tầng chợ, cần tiếp tục hỗ trợ các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, ứng dụng phương thức bán hàng mới và cải thiện điều kiện lưu thông hàng hóa.

Gắn hoàn thiện hạ tầng thương mại với chuyển đổi số

Trong giai đoạn 2026-2030, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long xác định tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống chợ nông thôn để tham mưu đầu tư, cải tạo, nâng cấp các chợ xuống cấp; ưu tiên chợ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn khi được bố trí nguồn vốn.

Cùng với đó, ngành Công Thương tiếp tục hướng dẫn các địa phương xây dựng mô hình chợ đáp ứng tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, bảo đảm an toàn thực phẩm; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin và thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động kinh doanh tại chợ.

Đối với hoạt động phát triển thị trường, tỉnh định hướng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc kết nối với hệ thống phân phối hiện đại, sàn thương mại điện tử và thị trường xuất khẩu cũng được xác định là hướng triển khai trong thời gian tới.

Đặc biệt, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng sản phẩm và ứng dụng nền tảng số sẽ góp phần mở rộng phương thức kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Cùng với đó, phát triển logistics gắn với vùng nguyên liệu và vùng sản xuất hàng hóa tập trung được đặt ra nhằm giảm chi phí lưu thông, nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm.

Việc đầu tư, cải tạo chợ và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn là nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, được hướng dẫn thực hiện tại tiêu chí 2.5 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo Thông tư số 17/2026/TT-BCT. Cùng với đó, hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, mở rộng kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm góp phần thúc đẩy thực hiện tiêu chí 7.3 về triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử. Triển khai đồng bộ các nội dung này sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại Vĩnh Long.