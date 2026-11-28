Chỉnh trang các trục đường ven sông và đô thị hiện hữu

Theo Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (tiểu dự án TP Huế), nhiều tuyến đường gắn với không gian di sản và đời sống đô thị đang được đầu tư chỉnh trang, nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 218 tỷ đồng.

Tuyến đường Bạch Đằng, đoạn từ cầu Gia Hội đến cầu Đông Ba, TP Huế.

Tiêu biểu là dự án nâng cấp tuyến đường Kim Long và Nguyễn Phúc Nguyên (Tỉnh lộ 12B) kéo dài khoảng 2,76 km, từ nút giao đường Vạn Xuân đến điểm cuối tại chùa Thiên Mụ. Tuyến đường được mở rộng mặt cắt ngang lên 23 m, kết hợp làm mới vỉa hè, trồng bổ sung cây xanh, lắp đặt điện chiếu sáng và bố trí các bãi đỗ xe chuyên dụng phục vụ du khách tham quan di sản.

Ở khu vực trung tâm bờ Bắc sông Hương, đường Bạch Đằng (đoạn từ cầu Gia Hội đến cầu Đông Ba, dài khoảng 0,7 km) sẽ được thay đổi diện mạo với mặt đường lát đá Granit, làm mới hệ thống lan can và bồn hoa. Đặc biệt, dự án sẽ cải tạo lại 7 bến nước truyền thống dọc bờ sông nhằm phục vụ đồng thời nhu cầu sinh hoạt của người dân và khai thác du lịch đường thủy.

Liền kề đó, tuyến đường Chi Lăng (đoạn từ cầu Gia Hội đến nút giao đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, dài khoảng 0,9 km) được nâng cấp đồng bộ từ vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật đến hệ thống an toàn giao thông. Gói thầu cũng bao gồm hạng mục cải tạo đường Bà Triệu (đoạn từ cầu Vỹ Dạ đến đường Nguyễn Thái Học), góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối xuyên suốt giữa khu đô thị mới và khu vực trung tâm thành phố.

Ngoài các tuyến hiện hữu, dự án còn đầu tư xây dựng mới tuyến đường trục chính tại Khu B thuộc Khu đô thị mới An Vân Dương với mặt cắt rộng tới 60 m. Tuyến đường dài khoảng 2,08 km, điểm đầu giao với đường liên xã Thủy Thanh – Thủy Vân (đường Nguyễn Cửu Vân) và điểm cuối kết nối vào đường Võ Chí Công (Tỉnh lộ 28).

Để chủ động ứng phó tình trạng ngập lụt vào mùa mưa bão, cao độ mặt đường được nâng từ mức +2,10 m lên +2,64 m, đi kèm dải phân cách giữa, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông đạt chuẩn tốc độ thiết kế 80 km/h.

Đánh thức không gian phố cổ và du lịch sông Đông Ba

Song hành với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật ven sông, dự thảo Đề án phát triển dịch vụ, du lịch khu vực sông Đông Ba cùng hai tuyến Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ cầu Gia Hội đến cầu Đông Ba) đang được triển khai nhằm khai thác giá trị kiến trúc, di tích và cảnh quan đặc trưng của Huế.

Lãnh đạo TP Huế kiểm tra hạ tầng giao thông kết nối các điểm đến di sản ở Huế.

Theo định hướng của UBND TP Huế, khu vực thí điểm sẽ được triển khai trước trên đoạn đường Bạch Đằng từ cầu Gia Hội đến chùa Diệu Đế. Tại đây, thành phố sẽ bố trí các điểm kinh doanh dịch vụ, không gian ngắm cảnh, ghế nghỉ, hệ thống chiếu sáng và nhà vệ sinh công cộng.

Mô hình này vận hành theo phương châm "doanh nghiệp đầu tư – người dân kinh doanh". Theo đó, doanh nghiệp đảm nhận các hạng mục quy mô lớn như bến thuyền, phương tiện và hạ tầng dịch vụ; các hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã được ưu tiên phát triển dịch vụ quy mô nhỏ, đồng thời được hỗ trợ thủ tục, tiếp cận vốn, đào tạo kỹ năng làm du lịch và chỉnh trang mặt tiền, biển hiệu, mái che.

Về sản phẩm du lịch, không gian trên bờ tập trung vào ẩm thực Huế, trà, cà phê di sản, dạy nấu ăn, may áo dài, chụp ảnh cổ phục, hiệu sách cũ, trình diễn nghề thủ công, nghe kể chuyện Gia Hội và khám phá hệ thống kiệt phố.

Dưới sông Đông Ba, thành phố đề xuất đưa thuyền điện vào phục vụ du khách tham quan, thưởng thức ca Huế, hò Huế và nhạc cụ dân tộc trên không gian nổi, hướng tới kết nối Công viên Trịnh Công Sơn, phố cổ Thanh Hà – Bao Vinh cùng các làng nghề truyền thống như Thanh Tiên, làng Sình.

Tại cuộc họp nghe báo cáo dự thảo đề án mới đây, lãnh đạo UBND TP Huế thống nhất ưu tiên khai thác trước phía đường Bạch Đằng và lựa chọn một số hoạt động phù hợp để thí điểm trước Tết, qua đó vừa vận hành vừa đánh giá, điều chỉnh.

Phối cảnh phát triển dịch vụ, du lịch khu vực sông Đông Ba cùng hai tuyến Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ cầu Gia Hội đến cầu Đông Ba).

Lãnh đạo thành phố yêu cầu phải hoàn thiện dứt điểm đoạn thí điểm và các hạng mục dưới sông trước khi đưa vào khai thác để bảo đảm vận hành đồng bộ, tránh tình trạng vừa thi công vừa kinh doanh. Các công trình kè và không gian nổi trên sông phải thiết kế linh hoạt, thích ứng mưa lũ; hoạt động biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật cần giữ mức âm lượng phù hợp với khu dân cư.

Bên cạnh đó, việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phải bảo đảm công khai, minh bạch, quan tâm đến lợi ích của người dân sinh sống trong các kiệt và nghiên cứu trích nguồn thu tái đầu tư cho công tác chỉnh trang, bảo tồn khu phố.

Trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương tích cực vận động người dân sơn sửa, chỉnh trang mặt tiền, mái nhà, bảng hiệu và hệ thống chiếu sáng thống nhất theo đặc trưng kiến trúc nhà cổ, phố cổ. Từ màu sắc, đèn lồng đến xe bán hàng và các tiện ích đô thị đều phải hài hòa với không gian chung; việc khai thác vỉa hè bảo đảm mật độ hợp lý, giữ lối đi thông thoáng, còn lan can ven sông được thiết kế theo từng vị trí để vừa an toàn vừa không che chắn tầm nhìn cảnh quan.

Theo đó, UBND TP Huế cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với địa phương khẩn trương hoàn thiện thiết kế đô thị và quy chế quản lý cho cả hai tuyến Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng, từng bước vận động chỉnh trang phía đường Huỳnh Thúc Kháng để tiến tới khai thác đồng bộ hai bên bờ sông Đông Ba.