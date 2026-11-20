Đầu tư mạnh cho hạ tầng giao thông huyết mạch

Thành phố Đồng Nai đang nhanh chóng chuẩn bị các nền tảng nhằm đáp ứng cho điều kiện phát triển mới. Cụ thể, ngay sau khi lên Thành phố, Đồng Nai gấp rút điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Biên Hòa đến năm 2045 trên cơ sở tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở năm 2023.

Biên Hòa sẽ được đầu tư mạnh phát triển giao thông cửa ngõ

Biên Hoà nắm giữ vị trí cửa ngõ giao thông quan trọng kết nối của Thành phố Đồng Nai với TP.HCM các tuyến giao thông cửa ngõ gồm là đường Bùi Văn Hòa, Nguyễn Ái Quốc, Huỳnh Văn Nghệ. Như đánh giá khách quan, các trục đường này hiện không đáp ứng được nhu cầu phát triển của tầm vóc của đô thị quy mô lớn.

Đầu tư cho giao thông là điều mà thành phố Đồng Nai không thể trì hoãn. Không chỉ là công cụ kết nối, hạ tầng giao thông còn là động lực then chốt định hình không gian đô thị. Theo đó, tại Biên Hoà sẽ quy hoạch mở rộng, xây dựng mới hàng loạt trục giao thông kết nối theo trục Bắc - Nam, Đông - Tây trong giai đoạn tới.

Theo đó, có ba tuyến đại lộ chiến lược, đóng vai trò giao thông huyết mạch của Biên Hoà được kỳ vọng trở thành xương sống kết nối đô thị Biên Hòa với các cực tăng trưởng trong và ngoài địa phương. Tuyến thứ nhất là, đại lộ Nguyễn Ái Quốc được đề xuất nâng cấp, đầu tư đồng bộ với quy mô lộ giới 55m, có 10 làn xe, đóng vai trò kết nối khu trung tâm với các khu vực động lực như sân bay Biên Hòa, khu dịch vụ ven sông, trung tâm hành chính - dịch vụ mới và liên kết với TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuyến thứ hai là, Đại lộ Bắc - Nam được quy hoạch với điểm bắt đầu từ đường Nguyễn Ái Quốc, đi theo trục trung tâm kết nối vào Quốc lộ 1, sau đó kết nối theo tuyến tỉnh lộ 771 đến các đô thị Long Thành, Nhơn Trạch. Tuyến này dự kiến có quy mô 10 làn xe, lộ giới từ 60-70m.

Tuyến thứ 3 chính là đại lộ Đông - Tây cũng được đề xuất với lộ giới từ 45-60m, từ 8-10 làn xe, đóng vai trò kết nối liên thông đô thị Biên Hòa với khu vực TP.HCM (thành phố Thủ Đức (cũ) và đô thị Trảng Bom, tạo động lực thúc đẩy giao thương, phát triển vùng.

Định hình lại không gian phát triển đô thị trung tâm

Trưởng thành trong chiếc áo một thành phố gắn liền với dòng chảy lịch sử lâu đời, Biên Hoà ngày nay vẫn còn lưu giữ nét văn hoá truyền thống. Tuy nhiên, để hội nhập vào không gian kinh tế thời kỳ mới, chiếc áo cũ đã không còn vừa vặn. Việc tái định hình không gian phát triển cho Biên Hoà, một đô thị trung tâm, đầu tàu kinh tế - xã hội của địa phương là mục tiêu cấp bách trong giai đoạn mới.

Các dự án nhà ở đã bắt đầu “đổ bộ” vào vùng lõi trung tâm Biên Hoà

Hiện tại, thành phố Đồng Nai đang tăng tốc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Biên Hòa đến năm 2045. Phạm vi điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Biên Hòa có quy mô hơn 26.300 ha bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 7 phường: Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Bình, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước và một phần các phường Trảng Dài, Hố Nai, Tân Triều. Quy mô dân số hướng đến khoảng 1,2 triệu người.

Như quy hoạch định hướng, đô thị Biên Hòa sẽ được phát triển thành 5 phân vùng gồm: phân vùng trung tâm là khu vực Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được chuyển đổi công năng thành trung tâm hành chính mới của Thành phố; phân vùng Tây Bắc là khu vực đô thị di sản gắn với Cù lao Phố, cảnh quan ven sông Đồng Nai (Phường Tam Hiệp thuộc vùng này); phân vùng mở rộng là khu vực tái thiết mật độ cao tại phường Trảng Dài; phân vùng Tây Nam là khu vực đô thị cửa ngõ, phát triển hệ thống đô thị nén lấy giao thông công cộng là điểm trung tâm (TOD) và phân vùng Đông Nam là khu vực thuộc các phường Phước Tân, Tam Phước hình thành các khu đô thị gắn với các dịch vụ.

Thúc đẩy kinh tế phát triển

Với tinh thần thổi làn gió mới để tạo nên sự đột phá, định vị vai trò nền kinh tế đầu tàu của phía Nam, lần điều chỉnh cấu trúc đô thị trung tâm này thành phố Đồng Nai hướng tới chuyển đổi dần mô hình phát triển từ đô thị công nghiệp sang đô thị dịch vụ và công nghiệp, hướng đến xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, phát triển bền vững và có khả năng thích ứng cao với tốc độ đô thị hóa.

Phát huy lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đời sống người dân dần được nâng chất lượng. Theo số liệu Khảo sát mức sống dân cư 2025 được công bố vào đầu tháng 7-2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025, Đồng Nai (7,174 triệu/tháng) đứng thứ 3 cả nước về thu nhập bình quân đầu người, các vị trí trước đó là TP.HCM (8,064 triệu/tháng) và Hà Nội (8,374 triệu/tháng).

Quy mô nền Kinh tế của địa phương này vẫn đứng trong top tăng trưởng cao của cả nước chính là nền tảng vững chắc cho tiến trình phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đô thị hoá mạnh mẽ hiện nay. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP (Tổng giá trị sản phẩm) của Thành phố Đồng Nai tăng 10,01% so với cùng kỳ năm trước.

Từ những định hướng hôm nay là sự khởi đầu cho tương lai mới của Đồng Nai sau này. Hạ tầng, chỉnh trang đô thị sẽ là những yếu tố trọng yếu dẫn dắt sự phát triển của thị trường bất động sản tại trung tâm Biên Hoà trong thời gian tới.

Theo định hướng tại Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, Đồng Nai hướng tới trở thành đô thị sân bay quốc tế, cực tăng trưởng chiến lược và cửa ngõ kết nối toàn cầu.