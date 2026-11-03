Nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng lên 4 làn xe

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng lên quy mô 4 làn xe.

Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng lên 4 làn xe. Ảnh minh họa.

Dự án có chiều dài gần 39km với điểm đầu tại Km0, trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó (xã Trường Hà) và điểm cuối giao với Quốc lộ 3 cũ (nay là đường Hồ Chí Minh) thuộc xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng.

Tuyến đường được nâng cấp, mở rộng lên quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 16m, vận tốc thiết kế 60km/h. Trên tuyến sẽ mở rộng 7 cầu hiện hữu và xây dựng mới 4 cầu.

Tổng mức đầu tư thực hiện dự án khoảng 3.200 tỷ đồng. Để bảo đảm hiệu quả đầu tư, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và các tài liệu liên quan theo quy định.

Đơn vị quản lý dự án nghiên cứu, lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tính ổn định lâu dài và hiệu quả kinh tế của công trình.