Nâng cấp đường ĐT.980 thành quốc lộ 63B với vốn đầu tư hơn 2.211 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hải Quân)

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 3964/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp đường tỉnh ĐT.980 thành quốc lộ 63B (đoạn từ Giá Rai đến Phó Sinh) và xây dựng đường bờ Tây kênh Láng Trâm (ĐT.982B). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.211 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029.

Theo quyết định, dự án có tổng chiều dài khoảng 21,65 km, gồm 2 đoạn tuyến. Trong đó, đoạn 1 nâng cấp đường ĐT.980 thành quốc lộ 63B, từ Giá Rai đến Phó Sinh, dài khoảng 13,97 km. Đoạn 2 xây dựng đường bờ Tây kênh Láng Trâm (ĐT.982B), dài khoảng 7,68 km.

Đoạn đường nâng cấp thành quốc lộ 63B được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, mặt cắt ngang rộng 12 m. Phần xe chạy rộng 7 m, lề gia cố mỗi bên 2 m và lề đất mỗi bên 0,5 m. Các công trình cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, thiết kế vĩnh cửu, với thời hạn sử dụng theo thiết kế 100 năm.

Đối với tuyến đường bờ Tây kênh Láng Trâm, công trình được đầu tư theo quy mô đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế 60 km/h, mặt cắt ngang rộng 9 m. Cả hai đoạn tuyến đều được bố trí hệ thống cầu, đường gom tại các vị trí cầu và cống hộp, cống tròn phục vụ nhu cầu cấp, thoát nước trong khu vực. Hệ thống chiếu sáng được bố trí tại các nút giao và trên cầu, đi kèm các hạng mục tổ chức giao thông, biển báo, vạch sơn và đèn tín hiệu.

Dự án đi qua phường Giá Rai, xã Phong Hiệp, xã Vĩnh Phước và xã Phong Thạnh, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 73,87 ha. Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Theo mục tiêu được phê duyệt, việc nâng cấp ĐT.980 thành quốc lộ 63B và xây dựng tuyến ĐT.982B nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh Cà Mau, nâng cao năng lực khai thác các tuyến đường và tạo kết nối thông suốt giữa đoạn Gành Hào - Giá Rai với đoạn Phó Sinh - Cạnh Đền.

Các tuyến đường sau khi hoàn thành còn góp phần kết nối với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đường Hồ Chí Minh; hình thành trục giao thông ngang liên kết quốc lộ 1A với quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp. Qua đó, tạo thuận lợi cho vận tải, lưu thông hàng hóa và hoạt động giao thương tại phường Giá Rai, xã Phong Hiệp, xã Vĩnh Phước, xã Phong Thạnh nói riêng và toàn tỉnh Cà Mau nói chung.

Tổng mức đầu tư dự án là 2.211.955.667.686 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 1.531 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 308,5 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 266,4 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác.

Nguồn vốn thực hiện gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.280 tỷ đồng, ngân sách tỉnh bố trí hơn 931,9 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh tổ chức triển khai dự án, quản lý chặt chẽ chi phí và nguồn vốn, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt. Các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương nơi tuyến đường đi qua có trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý đất đai và các thủ tục liên quan, bảo đảm tiến độ triển khai công trình.