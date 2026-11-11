Nâng cấp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nghiêm Việt Chung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc); ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; đại diện các cơ quan Trung ương, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Lãnh đạo hai bên thực hiện nghi thức nhấn nút công bố nâng cấp cửa khẩu lên cửa khẩu quốc tế tại Lai Châu

Về phía Trung Quốc có ông Vương Gia Linh, Phó Bí thư Châu ủy, quyền Châu trưởng châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam); ông Trương Mãnh, Bí thư Huyện ủy Kim Bình, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Việc nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Lai Châu và Vân Nam. Đây cũng là điều kiện quan trọng để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, vận tải hàng hóa, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch giữa hai bên biên giới.

Với vị trí kết nối khu vực Tây Bắc Việt Nam và tỉnh Vân Nam cùng các địa phương phía Tây Nam Trung Quốc, cặp cửa khẩu quốc tế được kỳ vọng trở thành đầu mối giao thương, từng bước phát triển dịch vụ logistics, góp phần mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực biên giới.

Đại biểu dự buổi lễ công bố nâng cấp cửa khẩu lên cửa khẩu quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định, phát triển kinh tế cửa khẩu và tăng cường hợp tác với các địa phương Trung Quốc là một trong những định hướng quan trọng của tỉnh. Kết quả nâng cấp cửa khẩu thể hiện sự quan tâm của Chính phủ hai nước và quá trình phối hợp giữa các bộ, ngành, chính quyền tỉnh Lai Châu và tỉnh Vân Nam.

Để cửa khẩu hoạt động hiệu quả, ông Hà Trọng Hải đề nghị cơ quan chức năng hai bên duy trì các cơ chế trao đổi, hội đàm; tăng cường chia sẻ thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoạt động thông quan ổn định, thuận lợi và tuân thủ pháp luật mỗi nước.

Đồng thời, hai bên cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý cửa khẩu; rút ngắn thời gian kiểm tra, kiểm soát, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đại biểu dự buổi lễ công bố nâng cấp cửa khẩu lên cửa khẩu quốc tế chứng kiến hoạt động xe xuất, nhập cảnh

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cũng đề cập việc phối hợp thúc đẩy các công trình kết nối, trong đó có nghiên cứu xây dựng cầu đa công năng qua biên giới.

Cùng với xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối doanh nghiệp, việc phát triển kinh tế cửa khẩu cần gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường quản lý biên giới, phòng chống tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại.

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai bên thực hiện nghi thức nhấn nút công bố nâng cấp cặp cửa khẩu lên cửa khẩu quốc tế và trao quà lưu niệm. Ngay sau đó, các đại biểu chứng kiến những công dân đầu tiên làm thủ tục xuất nhập cảnh cùng các phương tiện vận tải hàng hóa đầu tiên thông quan qua cặp cửa khẩu.

Các đại biểu cùng chụp ảnh kỷ niệm

Đoàn phương tiện phía Trung Quốc thực hiện thủ tục xuất cảnh qua Kim Thủy Hà để nhập cảnh Việt Nam; đoàn phương tiện phía Việt Nam xuất cảnh qua Ma Lù Thàng để nhập cảnh Trung Quốc thuận lợi.

Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường giao lưu nhân dân và góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.