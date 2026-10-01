Nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son thành cửa khẩu quốc tế

Ngày 30/9, Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên và Đoàn đại biểu tỉnh Luangprabang tiến hành hội đàm, thống nhất các nội dung liên quan đến việc nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam) - Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và đồng chí Viengvilay Dilaphan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Chính quyền tỉnh Luang Prabang đồng chủ trì hội đàm.

Đoàn đại biểu hai tỉnh Điện Biên - Luangprabang (Lào) dự hội đàm.

Thống nhất lộ trình nâng cấp cửa khẩu

Tại hội đàm, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tỉnh và quy định của Đảng, pháp luật mỗi nước để thống nhất các nội dung phối hợp.

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên và Ủy ban Chính quyền tỉnh Luangprabang thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt việc nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc - Na Son thành cửa khẩu quốc tế theo quy định pháp luật của mỗi bên.

Hai tỉnh đồng thời thống nhất thúc đẩy hoàn thành các thủ tục nội bộ trong năm 2026; phối hợp hoàn thiện thủ tục song phương, hướng tới tổ chức công bố nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc - Na Son thành cửa khẩu quốc tế trong năm 2027.

Cùng với đó, hai bên nhất trí thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối tại khu vực cửa khẩu nhằm đáp ứng các tiêu chí của cửa khẩu quốc tế theo quy định pháp luật mỗi nước.

Hai tỉnh cũng sẽ tạo thuận lợi về thủ tục hành chính trong phạm vi thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật mỗi nước, qua đó thúc đẩy lưu thông người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và thu hút hành khách nước thứ ba qua cửa khẩu.

Đại diện hai tỉnh ký Biên bản Hội đàm về việc nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc - Na Son thành cửa khẩu quốc tế.

Mở rộng không gian kết nối giao thương, du lịch

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện biên cho biết, cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc - Na Son có lợi thế về kết nối giao thông, đồng thời có tiềm năng phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ.

Cặp cửa khẩu nằm tại khu vực mốc quốc giới số 144 trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Phía Việt Nam thuộc bản Noong É, xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên, cách trung tâm tỉnh khoảng 100km.

Từ Huổi Puốc, Quốc lộ 279C kết nối với Quốc lộ 279 để đi Cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Pang Hốc; kết nối Quốc lộ 12 đi Lai Châu, Cửa khẩu Ma Lù Thàng và Quốc lộ 6 đi Sơn La.

Thông qua mạng lưới Quốc lộ 4D, 4H, 4G và các tuyến giao thông liên quan, khu vực này còn có khả năng kết nối với Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú và Cửa khẩu Chiềng Khương - Bản Đán.

Đặc biệt, khi tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên được đầu tư hoàn thành, khả năng kết nối từ Huổi Puốc qua mạng lưới quốc lộ sẽ tiếp tục được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao thương và phát triển du lịch.

Tạo thêm động lực cho thương mại biên giới

Đối với lĩnh vực du lịch, Điện Biên đang định hướng trở thành trung tâm du lịch vùng Tây Bắc, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên.

Việc nâng cấp Huổi Puốc - Na Son thành cửa khẩu quốc tế được xác định sẽ tạo thêm điều kiện hình thành các tuyến du lịch kết nối Điện Biên với Luangprabang và các địa phương khác của Lào, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa và thu hút du khách.

Ở góc độ kinh tế, cửa khẩu được nâng cấp sẽ mở thêm không gian cho Điện Biên phát triển thương mại biên giới và logistics, đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư vào kho bãi, vận tải, thương mại, chế biến nông, lâm sản và các dịch vụ phụ trợ.

Việc tăng cường kết nối cửa khẩu cũng góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm và hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân khu vực biên giới hai nước.

Với việc hai bên thống nhất lộ trình hoàn thiện thủ tục trong năm 2026 và hướng tới công bố nâng cấp trong năm 2027, cặp cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son được đặt trong định hướng tăng cường kết nối giao thông, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa Điện Biên và Luangprabang.