Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn sẽ được tiến hành cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang - Ảnh: N.L.M

Theo đó, dự án Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh phê duyệt bao gồm 2 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang Khu vực nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn sẽ tiến hành xây dựng, chỉnh trang các hạng mục thuộc khu vực Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ cùng khu vực đài tưởng niệm.

Dự án thành phần 2: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang Khu vực nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 sẽ tiến hành xây mới các hạng mục khu vực Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ cùng khu vực Công viên tưởng niệm.

Tổng mức đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trên địa bàn tỉnh là 300 tỉ đồng được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Dự án hướng tới phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), đồng thời đáp ứng nhu cầu khai thác lâu dài, thuận lợi cho vận hành, vệ sinh, bảo trì và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống.

Được biết, toàn tỉnh hiện có 288 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có 157 nghĩa trang liệt sĩ, với hơn 74.000 mộ liệt sĩ.