Nâng cấp Chi bộ Quân sự phường An Khê thành Đảng bộ Quân sự phường

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường An Khê. Ảnh: T.CÔNG

Tham dự hội nghị có Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Trọng Hùng; Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; lãnh đạo Đảng ủy phường An Khê cùng các đảng viên Đảng bộ Quân sự phường.

Theo quyết định, Đảng bộ Quân sự phường An Khê trực thuộc Đảng ủy phường, có 37 đảng viên và 3 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự phường, Chi bộ Đơn vị Dự bị động viên và Chi bộ Đơn vị Dân quân.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 đồng chí. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Lê Mậu Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự phường; Trung tá Tôn Long Định, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, việc thành lập Đảng bộ Quân sự phường có ý nghĩa quan trọng trong củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân đề nghị nhanh chóng ổn định tổ chức, khẩn trương tổ chức phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành để quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc, chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ và công bố theo quy định.

Đồng thời, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết các cấp; xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo đến năm 2030 và những năm tiếp theo; xây dựng chương trình hành động, hoàn thiện quy chế làm việc của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Đảng bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chú trọng lãnh đạo công tác tham mưu, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Cùng với đó, chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; coi trọng bồi dưỡng, quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát triển đảng viên, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên.

Đảng ủy Quân sự thành phố sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự phường trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.