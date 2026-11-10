Nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc)

Chiều 10/11, tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phối hợp tổ chức Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế, mở thêm cơ hội giao thương giữa vùng Tây Bắc Việt Nam và Tây Nam Trung Quốc. Dự buổi lễ có ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; bà Vương Gia Linh, Quyền Châu trưởng châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam cùng đại diện Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc).

Đại biểu hai nước Việt Nam - Trung Quốc dự lễ nâng cấp Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải nhấn mạnh, việc nâng cấp cặp cửa khẩu là kết quả phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương và chính quyền hai tỉnh Lai Châu, Vân Nam. Đây là cơ hội mở rộng kết nối giao thông, logistics giữa vùng Tây Bắc Việt Nam với Vân Nam và các địa phương Tây Nam Trung Quốc. Đồng thời, cũng là điều kiện để hai bên thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải phát biểu tại buổi lễ.

Năm 2023, Lai Châu và phía Trung Quốc đã tổ chức thông xe tuyến vận tải hành khách quốc tế định kỳ từ Lai Châu qua Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà đến huyện Kim Bình và ngược lại. Tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại, thăm thân, đồng thời tạo thêm điều kiện phát triển du lịch giữa hai địa phương.

Để phát huy hiệu quả cửa khẩu sau nâng cấp, ông Hà Trọng Hải đề nghị các cơ quan chức năng hai bên duy trì trao đổi, hội đàm định kỳ, chủ động chia sẻ thông tin và xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình vận hành. Việc phối hợp thường xuyên có ý nghĩa trực tiếp với doanh nghiệp vận tải, xuất nhập khẩu và người dân làm thủ tục qua biên giới.

Chuyến xe đầu tiên từ Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Kim Thủy Hà sang Trung Quốc.

Song song với đó là cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cửa khẩu. Hai bên cần đơn giản hóa quy trình kiểm tra, kiểm soát để rút ngắn thời gian thông quan. Về hạ tầng, cần phối hợp thúc đẩy các công trình kết nối, trong đó có nghiên cứu xây dựng cầu đa công năng qua biên giới.

Lai Châu cũng đề nghị tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai địa phương gặp gỡ, tìm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Với doanh nghiệp, thời gian làm thủ tục và khả năng kết nối vận tải là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch giao nhận hàng. Với cư dân biên giới, thủ tục xuất nhập cảnh thuận tiện hơn sẽ tạo điều kiện đi lại, thăm thân và giao lưu.

Chuyến xe đầu tiên từ Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng (Việt Nam).

Cùng với tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và hành khách, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại.